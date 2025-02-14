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Армія РФ атакувала 11 громад Сумщини

Протягом дня росіяни здійснили 49 обстрілів області.

Армія РФ атакувала 11 громад Сумщини
Архівне фото
Фото: Сумська обласна прокуратура

Сьогодні, 14 лютого, російських обстрілів зазнали Сумська, Хотінська, Юнаківська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Есманьська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом дня росіяни здійснили 49 обстрілів Сумської області, під час яких пролунало 119 вибухів. 

Зокрема, по Сумській громаді вдарили БпЛА, внаслідок удару пошкоджено 10 приватних будинків. 

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Краснопільську громаду ворог атакував з мінометів, СПГ, артилері та дронами, пошкоджено приватний житловий будинок.

По Юнаківській громаді росіяни вдарили КАБом, пошкоджено 4 приватних житлових будинки.

Білопільську та Великописарівську громади армія РФ атакувала дронами та мінометами, а Середино-Будську - дронами, мінометами, артилерією та РСЗВ.

Також мінометами та РСЗВ армія РФ обстріляла Есманьську громаду.

Хотінську, Новослобідську та Миропільську громади російські військові атакували дронами, а Зноб-Новгородську - з міномету.

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