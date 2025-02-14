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Українські чоловіки призовного віку за кордоном знову зможуть отримати паспорти

Документи почнуть видавати з наступного тижня.

Українські чоловіки призовного віку за кордоном знову зможуть отримати паспорти
Ілюстративне фото
Фото: Укрінформ

Уряд України врегулював питання видачі паспортів українцям, які перебувають за кордоном.

Про це повідомив міністр МВС Ігор Клименко.

“Громадяни України чоловічої статі віком 18-60 років, які подали документи до 25 квітня 2024 року у ДП “Документ”, зможуть з наступного тижня отримати виготовлені паспорти”, - йдеться у повідомленні. 

Клименко зазначив, що відповідні повідомлення із зазначенням дати, часу та місця прибуття надсилатимуть у порядку черговості подачі документів.

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Міністр пояснив, що був потрібен час для унормування процесу відновлення видачі документів, і приведення його у відповідність до законодавства України.

Ігор Клименко нагадав, що на сьогодні обов’язковою умовою для оформлення та отримання паспортів громадянами України чоловічої статі віком 18-60 років, які знаходяться за кордоном, залишається наявність військово-облікових документів.

Документи для чоловіків за кордоном

  • 23 квітня ДП "Документ" повідомило про призупинення видачі готових документів за кордоном із технічних причин. Видачу залишили лише для дітей 12 років, оскільки їм не потрібна біометрична верифікація. 

  • З 23 квітня всі українські консульства тимчасово призупинили надавати послуги чоловікам від 18 до 60 років. Тимчасові обмеження жодним чином не стосуються надання консульської допомоги у разі надзвичайних ситуацій з громадянами України за кордоном. Вони стосуються лише подання певною категорією громадян заяв на отримання певних консульських послуг у визначений період. 

  • Також Кабмін заборонив пересилати паспорти чоловікам за кордон.

  • Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба пояснив, що держава не надаватиме послуги громадянам, які виїхали за кордон у воєнний період, показавши цим, що доля країни їх не обходить. Обовʼязок оновлювати свої документи в ТЦК існував і до ухвалення нового закону про мобілізацію. 

  • У травні закордонні підрозділи ДП “Документ” почали відновлювати видачу готових документів у тестовому режимі.
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