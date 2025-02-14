Українські чоловіки призовного віку за кордоном знову зможуть отримати паспорти

Уряд України врегулював питання видачі паспортів українцям, які перебувають за кордоном.
Про це повідомив міністр МВС Ігор Клименко.
“Громадяни України чоловічої статі віком 18-60 років, які подали документи до 25 квітня 2024 року у ДП “Документ”, зможуть з наступного тижня отримати виготовлені паспорти”, - йдеться у повідомленні.
Клименко зазначив, що відповідні повідомлення із зазначенням дати, часу та місця прибуття надсилатимуть у порядку черговості подачі документів.
Міністр пояснив, що був потрібен час для унормування процесу відновлення видачі документів, і приведення його у відповідність до законодавства України.
Ігор Клименко нагадав, що на сьогодні обов’язковою умовою для оформлення та отримання паспортів громадянами України чоловічої статі віком 18-60 років, які знаходяться за кордоном, залишається наявність військово-облікових документів.
Документи для чоловіків за кордоном
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23 квітня ДП "Документ" повідомило про призупинення видачі готових документів за кордоном із технічних причин. Видачу залишили лише для дітей 12 років, оскільки їм не потрібна біометрична верифікація.
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З 23 квітня всі українські консульства тимчасово призупинили надавати послуги чоловікам від 18 до 60 років. Тимчасові обмеження жодним чином не стосуються надання консульської допомоги у разі надзвичайних ситуацій з громадянами України за кордоном. Вони стосуються лише подання певною категорією громадян заяв на отримання певних консульських послуг у визначений період.
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Також Кабмін заборонив пересилати паспорти чоловікам за кордон.
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Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба пояснив, що держава не надаватиме послуги громадянам, які виїхали за кордон у воєнний період, показавши цим, що доля країни їх не обходить. Обовʼязок оновлювати свої документи в ТЦК існував і до ухвалення нового закону про мобілізацію.
- У травні закордонні підрозділи ДП “Документ” почали відновлювати видачу готових документів у тестовому режимі.