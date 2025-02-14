Українські чоловіки призовного віку за кордоном знову зможуть отримати паспорти

Уряд України врегулював питання видачі паспортів українцям, які перебувають за кордоном.

Про це повідомив міністр МВС Ігор Клименко.

“Громадяни України чоловічої статі віком 18-60 років, які подали документи до 25 квітня 2024 року у ДП “Документ”, зможуть з наступного тижня отримати виготовлені паспорти”, - йдеться у повідомленні.

Клименко зазначив, що відповідні повідомлення із зазначенням дати, часу та місця прибуття надсилатимуть у порядку черговості подачі документів.

Міністр пояснив, що був потрібен час для унормування процесу відновлення видачі документів, і приведення його у відповідність до законодавства України.

Ігор Клименко нагадав, що на сьогодні обов’язковою умовою для оформлення та отримання паспортів громадянами України чоловічої статі віком 18-60 років, які знаходяться за кордоном, залишається наявність військово-облікових документів.

Документи для чоловіків за кордоном