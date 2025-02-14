Росіяни посилюють репресії на проти українців на ТОТ “народними дружинами”

Російська окупаційна адміністрація впроваджує черговий інструмент контролю над мешканцями тимчасово окупованих територій.

Про це інформує Центр національного спротиву.

У так званій "ЛНР" окупаційна адміністрація ухвалила закон про створення “народних дружин”, які нібито мають забезпечувати правопорядок та сприяти окупаційній "поліції".

"Насправді ці "добровольчі об’єднання" – це ще один спосіб тиску на населення ТОТ, виявлення українців, які чинять спротив, та придушення будь-яких проявів незгоди з окупаційним режимом. За заявами окупантів, "дружинники" працюватимуть при місцевому управлінні МВС рф та нібито не матимуть права носити зброю", — інформують у спротиві.

За наявною інформацією, дані формування фактично складатимуться з представників російських силових структур та будуть мати розширені повноваження щодо стеження за місцевими мешканцями, проведення перевірок та збору інформації про громадян.

Таким чином, ФСБ та інші каральні органи РФ отримують ще один важіль для посилення репресій проти українців на ТОТ.

"Ворог усвідомлює силу українського спротиву, тому запроваджує дедалі жорсткіші методи контролю над населенням. Проте жодні репресії не здатні зламати волю людей до свободи. Рух опору лише набирає обертів, українці не забули, кому належить їхня земля, і щодня роблять усе можливе, щоб наблизити її звільнення від окупантів", — наголошують у ЦНС.