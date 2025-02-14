У Миколаєві внаслідок вибуху в закладі харчування загинули двоє людей, ще 8 зазнали поранень

У Миколаєві внаслідок вибуху у закладі харчування загинули щонайменше дві людини, ще вісім зазнали поранень.

Про це повідомляє поліція Миколаївської області.

"Сьогодні, 14 лютого, близько 14:00 на вулиці Пограничній поблизу закладу громадського харчування пролунав вибух невідомого предмета. Внаслідок вибуху загинуло двоє людей. За попередньою інформацією, ще вісім осіб отримали поранення", — ідеться у повідомленні.

На місці події працюють слідчі слідчого управління обласного главку поліції, криміналісти, вибухотехніки, працівники СБУ, рятувальники та медики.