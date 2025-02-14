Кабелі для Укрзалізниці: ВАКС арештував нардепа Віктора Бондаря

Слідство вважає його одним із організаторів заволодіння 140 млн грн при закупівлі кабелів Укрзалізницею.

Сьогодні, 14 лютого, Вищий антикорупційний суд (ВАКС) задовольнив клопотання детективів Національного антикорупційного бюро (НАБУ), погоджене в.о. Генерального прокурора, про зміну запобіжного заходу чинному нардепу – одному з організаторів заволодіння понад 140 млн грн при закупівлі кабелів АТ «Укрзалізниця».

Про це повідомляє пресслужба НАБУ. За даними з відкритих джерел, йдеться про нардепа Віктора Бондаря.

Зважаючи на те, що підозрюваний не вніс 100 млн грн застави, визначеної судом, сторона обвинувачення звернулася до суду з клопотанням про зміну запобіжного заходу із застави на тримання під вартою з альтернативою внесення застави.

Заслухавши доводи сторін, суд частково задовольнив клопотання та застосував до підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів з альтернативою внесення 100 млн грн застави.

На виконання рішення суду підозрюваного взято під варту в залі суду.

17 січня цього року нардепу було повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

Підозру вже отримав колишній радник Офісу Президента, ексспівробітник СБУ Артем Шило. Торік у квітні він вийшов під заставу.

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