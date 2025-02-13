Апеляція ВАКС залишила під вартою ексзаступника міністра енергетики Хейла

Апеляційна палата ВАКС залишила під вартою колишнього заступника міністра енергетики.
Про це пресслужба відомства написала у телеграмі.
"Апеляційна палата ВАКС розглянула апеляційні скарги сторін захисту та обвинувачення на ухвалу слідчого судді ВАКС від 05.02.2025 про продовження строку дії запобіжного заходу у виді тримання під вартою колишньому заступнику міністра енергетики з альтернативою внесення 8 млн грн застави", – зазначено у повідомленні.
Прізвища заступника міністра не вказують, але, імовірно, йдеться про Олександра Хейла, якого підозрюють у вимаганні хабаря розміром 500 тисяч доларів.
За результатами розгляду колегія суддів АП ВАКС залишила без задоволення апеляційні скарги сторін, а ухвалу слідчого судді ВАКС – без змін. Рішення набрало законної сили з моменту проголошення та оскарженню в касаційному порядку не підлягає.
"За даними слідства, колишній заступник міністра енергетики, як особа, що займає особливе відповідальне становище, підозрюється в одержанні неправомірної вигоди у особливо великому розмірі, за вчинення в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду будь-якої дії з використанням службового становища (ч.4 ст. 368 КК України)", – зазначили у АП ВАКС.
Справа Хейла
- Хейла підозрюють у тому, що він у змові з керівником одного з державних вугільних підприємств зі сходу України та ще двома особами вимагав у керівника іншого вугільного підприємства, яке розташовано у західному регіоні, надати неправомірну вигоду у розмірі 500 тис. дол.
- Взамін він обіцяв безперешкодно передати у користування гірничо-видобувне обладнання із шахт прифронтового району Донеччини. Йдеться про унікальне та дефіцитне устаткування однієї з державних вугільних компаній, яка розташована у межах найгарячішого напрямку східного фронту – Покровському.
- 12 серпня стало відомо, що зловмисників викрили на гарячому.
- Кабмін після цього звільнив Хейла з посади заступника міністра Германа Галущенка. Того ж дня ВАКС обрав йому запобіжний захід. Посадовця відправили в СІЗО до 8 жовтня. Згодом термін продовжували.
- Також ВАКС узяв під варту довірену особу посадовця - Сергія Пилипчука і призначив йому 65 млн грн застави.
- Крім того, суд відправив іншого фігуранта - колишнього керівника державного підприємства - під цілодобовий домашній арешт.
- Іншому підозрюваному, керуючому ТОВ, визначено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із альтернативою внесення застави у розмірі 7 млн грн.
- Пізніше СБУ оприлюднила перехоплені розмови учасників схеми з отримання $500 тисяч хабара.