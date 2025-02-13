Апеляція ВАКС залишила під вартою ексзаступника міністра енергетики Хейла

Апеляційна палата ВАКС залишила під вартою колишнього заступника міністра енергетики.

Про це пресслужба відомства написала у телеграмі.

"Апеляційна палата ВАКС розглянула апеляційні скарги сторін захисту та обвинувачення на ухвалу слідчого судді ВАКС від 05.02.2025 про продовження строку дії запобіжного заходу у виді тримання під вартою колишньому заступнику міністра енергетики з альтернативою внесення 8 млн грн застави", – зазначено у повідомленні.

Прізвища заступника міністра не вказують, але, імовірно, йдеться про Олександра Хейла, якого підозрюють у вимаганні хабаря розміром 500 тисяч доларів.

За результатами розгляду колегія суддів АП ВАКС залишила без задоволення апеляційні скарги сторін, а ухвалу слідчого судді ВАКС – без змін. Рішення набрало законної сили з моменту проголошення та оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

"За даними слідства, колишній заступник міністра енергетики, як особа, що займає особливе відповідальне становище, підозрюється в одержанні неправомірної вигоди у особливо великому розмірі, за вчинення в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду будь-якої дії з використанням службового становища (ч.4 ст. 368 КК України)", – зазначили у АП ВАКС.

Справа Хейла