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Підозру у держзраді отримав мешканець Слов’янська, який здавав росіянам місця дислокації і лікування українських військових

Пріоритетними цілями ворога були укріпрайони та вогневі позиції артилерії ЗСУ, яка тримає під вогневим контролем штурмові групи окупантів на Сіверському напрямку.

Підозру у держзраді отримав мешканець Слов’янська, який здавав росіянам місця дислокації і лікування українських військових

Мешканцю Слов’янська Донецької області, який здавав ворогу адреси проживання і лікування українських військових, повідомили про підозру у державній зраді ‒ за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України.

Про це повідомили у Офісі генпрокурора та Службі безпеки України.

За даними слідства, у 2024 році підозрюваний перейшов на бік ворога. Він погодився виконувати завдання спецслужб Росії щодо збору й передачі деталізованих даних про дислокацію, чисельність, озброєння та маршрути пересування українських сил оборони, а також відомості про об’єкти критичної та цивільної інфраструктури прифронтового міста.

Пріоритетними цілями ворога були укріпрайони та вогневі позиції артилерії ЗСУ, яка тримає під вогневим контролем штурмові групи окупантів на Сіверському напрямку.

Чоловік встановив контакт із чинним військовослужбовцем РФ в забороненій російській соцмережі, де передавав інформацію про українських військових. Протягом серпня-листопада 2024 року чоловік передав ворогу відомості про розквартирування українських військових у Слов’янську та координати медичних закладів, де вони лікувалися. Інформацію підозрюваний доповнював геомітками на картографічному вебсервісі та реальними фотографіями локацій.

Від “замовника” підозрюваний отримував підтвердження про прийняття отриманих даних “в роботу”, зокрема для організації ракетно-бомбових та артилерійських ударів. У разі виконання ворожого завдання окупанти обіцяли “евакуювати” свого агента на територію Росії.

Правоохоронці викрили та затримали чоловіка в його оселі. Надалі його доправили до Вінниці, де затриманому повідомили про підозру, його взяли під варту без права внесення застави. Досудове розслідування проводить СБУ.

  • Раніше стало відомо, що контррозвідка Служби безпеки затримала на Донеччині 41-річного працівника агропідприємства, який працював на російську ФСБ. Чоловік коригував ворожий вогонь по локаціях Сил оборони на Краматорському напрямку.
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