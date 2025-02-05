Серед потерпілих – люди похилого віку, особи, що мали фінансові труднощі або вели асоціальний спосіб життя.

Столичні правоохоронці викрили аферистів, які входили в довіру до людей та привласнювали їхнє житло. Серед потерпілих – люди похилого віку, особи, що мали фінансові труднощі або вели асоціальний спосіб життя.

Про це повідомили у Нацполіції та Київській міській прокуратурі.

Організував оборудку з нерухомістю 47-річний мешканець столиці, підсудний за аналогічний злочин. Як спільників він залучив ще 51-річну жінку та 36-річного чоловіка. Вони шукали самотніх людей чи тих, хто зловживає алкоголем та обіцяли допомогу. Комусь приносили харчі, комусь – алкоголь, а згодом пропонували продати їх житло та купити щось дешевше. Отримавши документи на квартиру, власників тимчасово переселяли у інше житло, а продавши їх квартиру, залишали людей на вулиці.

Фото: Нацполіція Викрили аферистів, які обманом привласнювали чуже житло

Зокрема у жовтні 2022 року зловмисники увійшли в довіру до 37-річної жінки, яка отримала квартиру у спадок від матері. Вже через місяць потерпілу змусили підписати довіреність, а ще за два тижні фігуранти продали квартиру за 2 млн грн, залишивши жінку без даху над головою.

В ще одному випадку, щоб заволодіти квартирою, одна з фігуранток у квітні 2023 року одружилася з майбутньою жертвою. У січні 2024 разом зі спільниками вона примусила чоловіка оформити іпотеку на житло. Після цього квартиру виставили на продаж та перепродали, а потерпілого фактично викинули на вулицю.

Фото: Київська міська прокуратура Викрили групу аферистів

Під час проведенні обшуків, за однією з адрес правоохоронці виявили мешканця Львова, якого зловмисники перевезли до столиці. Він не мав близьких родичів і вів антисоціальний стиль життя, через що, маючи квартиру у Львові, став для аферистів потенційною жертвою. Із жовтня 2024 року його вважали безвісти зниклим.

Фото: Київська міська прокуратура Знайшли чоловіка, який вважався зниклим безвісті

Поліцейські вилучили понад 420 оригіналів та копій документів, серед яких довіреності, заповіти, договори купівлі-продажу об’єктів нерухомості та іншу документацію, банківські картки, мобільні телефони та чорнові записи.

На підставі зібраних доказів організатору квартирної оборудки та двом його спільникам слідчі повідомили підозри за ч. 4 та 5 ст. 190 (Шахрайство, вчинене у складі організованої групи) Кримінального кодексу України.

Наразі правоохоронці встановлюють інших осіб, які можуть бути причетні до шахрайської схеми.