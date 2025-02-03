Зловмисники перебувають під вартою, їм загрожує до 7 років тюрми.

СБУ та Національна поліція затримали ще 15 осіб, які намагалися налагодити в Україні нелегальний продаж “трофейної” зброї, повідомили у спецслужбі.

“За результатами комплексних заходів затримано 15 ділків, які намагалися продати криміналітету “трофейні” засоби ураження, котрі вивозили з фронтових районів або колишніх зон бойових дій”, ‒ йдеться у пресрелізі.

На Полтавщині викрили місцевого ділка, який організував на подвір’ї свого домоволодіння підпільну майстерню з відновлення бойових властивостей стрілецької зброї, зокрема снайперської, для подальшого збуту.

Крім того, затримано рецидивіста, який хотів збути партію бойових гранат.

Щоб не потрапити у поле зору правоохоронців, він залучив17-річну знайому, яка від його імені пропонувала товар потенційним клієнтам. За матеріалами справи, раніше фігурант уже притягався до кримінальної відповідальності за торгівлю зброєю та наркотиками.

На Закарпатті затримано чотирьох торгівців зброєю, які діяли окремо один від одного. Троє з них – раніше відбували тюремні строки за крадіжки та збут наркотиків.

Цього разу ділки намагалися продати у різних частинах регіону понад 1,5 кг тротилу з електродетонаторами, а також бойові гранти та російські автомати АК-12 з боєприпасами.

На Херсонщині затримали мешканця Кіровоградської області, який прибув до південного регіону, щоб спочатку купити, а потім продавати протитанкові міни з деокупованих районів.

На Буковині затримали демобілізованого військового, який привіз “трофейні” зразки з фронтових районів сходу України. Також викрито 6-х ділків, які намагалися організувати свій канал нелегального збуту зброї та вибухівки у західному регіоні.Наразі фігурантам повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 7 років тюрми.

Після проведення експертиз всі вилучені засоби ураження будуть направленні на потреби Збройних Сил України.Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Полтавській, Херсонській, Закарпатській та Чернівецькій областях за процесуального керівництва обласних прокуратур.