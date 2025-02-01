СБУ встановила особу російського бізнесмена, який виготовив для армії РФ понад 13 тисяч “шахедів”

Слідчі Служби безпеки України зібрали масштабну доказову базу на російського бізнесмена, який виготовив і поставив до збройних сил Росії понад 13 тисяч ударних безпілотників типу “Герань” ‒ російської версією іранських “Шахедів”.

Про це йдеться у пресрелізі СБУ.

Йдеться про генерального директора акціонерного товариства “Особлива економічна зона промислово-виробничого типу “Алабуга” Тимура Шагівалєєва.

За матеріалами слідства, посадовець організував масове виробництво ударних безпілотників на потужностях цього підприємства у 2023 році.

“Російська федерація масово і регулярно використовує ці засоби ураження для ударів по території України, зокрема цивільній інфраструктурі. Унаслідок чого це призводить до загибелі людей, зокрема дітей, отримання ними тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості, а також спричиняє матеріальні збитки: знищення будівель, майна та іншої цивільної інфраструктури”, ‒ зазначили у спецслужбі.

На основі доказової бази, зібраної слідчими СБУ, Шагівалєєву заочно повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 КК України ‒ пособництво у веденні агресивної війни за попередньою змовою групою осіб.

Досудове розслідування триває.