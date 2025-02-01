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СБУ встановила особу російського бізнесмена, який виготовив для армії РФ понад 13 тисяч “шахедів”

Йдеться про генерального директора акціонерного товариства “Особлива економічна зона промислово-виробничого типу “Алабуга” Тимура Шагівалєєва.

СБУ встановила особу російського бізнесмена, який виготовив для армії РФ понад 13 тисяч “шахедів”

Слідчі Служби безпеки України зібрали масштабну доказову базу на російського бізнесмена, який виготовив і поставив до збройних сил Росії понад 13 тисяч ударних безпілотників типу “Герань” ‒ російської версією іранських “Шахедів”.

Про це йдеться у пресрелізі СБУ.

Йдеться про генерального директора акціонерного товариства “Особлива економічна зона промислово-виробничого типу “Алабуга” Тимура Шагівалєєва.

За матеріалами слідства, посадовець організував масове виробництво ударних безпілотників на потужностях цього підприємства у 2023 році. 

“Російська федерація масово і регулярно використовує ці засоби ураження для ударів по території України, зокрема цивільній інфраструктурі. Унаслідок чого це призводить до загибелі людей, зокрема дітей, отримання ними тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості, а також спричиняє матеріальні збитки: знищення будівель, майна та іншої цивільної інфраструктури”, ‒ зазначили у спецслужбі.

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На основі доказової бази, зібраної слідчими СБУ, Шагівалєєву заочно повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 КК України ‒ пособництво у веденні агресивної війни за попередньою змовою групою осіб.

Досудове розслідування триває. 

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