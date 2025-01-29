Заблокували незаконний канал виїзду до країн Європи, організований дезертиром

«Допомога» у виїзді до Європи становила 7 тисяч євро.

У Харкові викрили і заблокували незаконний канал виїзду військовослужбовців до країн Європи.

Про це повідомили у ДБР.

У квітні 2024 фігурант самовільно залишив місце служби й переїхав до Дніпра. Там він розробив схему незаконного заробітку на знайомих військовозобов’язаних, які хотіли виїхати з України. «Допомога» у виїзді до Європи становила 7 тисяч євро.

Один із організаторів передав клієнту поштою незаповнені бланки на відрядження з печатками одного із правоохоронних органів. Вписавши свої дані до документів, клієнт безперешкодно дістався Чернівців, де його зустрічав спільник організатора – місцевий правоохоронець.

Фото: ДБР Вилучені докази під час обшуків

Отримавши гроші, той повідомляв шукачу, що кордон треба буде перетинати поза офіційними пунктами пропуску. Також спільник радив взяти термос із гарячим чаєм, аби не замерзнути, чекаючи слушної нагоди непомітно для патрулів перейти кордон.

Під час обшуків в автомобілях фігурантів вилучено 17 копій паспортів потенційних клієнтів. Вся отримана інформація досліджується у межах кримінального провадження.

Фото: ДБР Вилучені кошти під час обшуків

Організатора незаконного каналу затримали, йому повідомлено про підозру у дезертирстві та незаконному переправленні осіб через державний кордон України, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (ч. 4 ст. 408 та ч. 3 ст. 332 КК України).

Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

Його спільнику повідомлено про підозру у незаконному переправленні осіб через державний кордон України, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 332 КК України). За скоєне йому загрожує до 9 років ув’язнення.