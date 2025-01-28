Мін'юст просить ВАКС конфіскувати активи пропагандиста Кирила Вишинського

Йдеться про 2 об’єкти нерухомості, 2 транспортних засоби, а також частки у статутному капіталі ТОВ "Інтерселект" та ТОВ "Новостком Експерт".

27 січня 2025 року Міністерство юстиції України звернулося до Вищого антикорупційного суду з позовом, у якому просить застосувати санкції до Кирила Вишинського, колишнього українського журналіста, який отримав російське громадянство та став рупором кремлівської пропаганди.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Мін'юсту.

Міністерство юстиції просить стягнути активи, які знаходяться у прямому володінні Вишинського, а саме: 2 об’єкти нерухомості, 2 транспортних засоби, а також належні йому частки у статутному капіталі ТОВ "Інтерселект" та ТОВ "Новостком Експерт".

"Подання позову про стягнення в дохід держави активів Вишинського є логічним продовженням політики держави із притягнення до відповідальності осіб, які свідомо працюють на ворожу пропаганду та завдають шкоди національним інтересам України. Кожен, хто підтримує державу-агресора та просуває її інтереси - має нести за це відповідальність", – зазначили у міністрестві.

Вишинський систематично працював на російську пропагандистську машину. Зокрема у 2014-2018 роках як керівник "РІА Новини-Україна" організовував публікацію матеріалів, які виправдовували тимчасову анексію Криму та підтримували незаконні збройні формування "днр" та "лнр".

Зараз Вишинський обіймає посаду виконавчого директора російської державної медіа-компанії "Росія сьогодні", до складу якої входять пропагандистські ресурси "РІА новини" та "Україна.ру".

Крім того, 14 березня 2023, на запрошення російської делегації, він виступив на засіданні Ради Безпеки ООН, під час якого поширював російський пропагандистський наратив, направлений на виправдання повномасштабного вторгнення Росії та ототожнення України з нацизмом.

Раніше суд задовольнив позови Мін'юсту про стягнення в дохід держави активів інших проросійських пропагандистів, серед яких Юрій Кот, Дмитро Кисельов, Артемій Лебедєв та інші. Їхнє майно, зокрема елітну нерухомість, автомобілі, частки у бізнесі було стягнуто у дохід української держави.