Мін'юст просить ВАКС конфіскувати активи пропагандиста Кирила Вишинського

27 січня 2025 року Міністерство юстиції України звернулося до Вищого антикорупційного суду з позовом, у якому просить застосувати санкції до Кирила Вишинського, колишнього українського журналіста, який отримав російське громадянство та став рупором кремлівської пропаганди.
Про це йдеться у повідомленні пресслужби Мін'юсту.
Міністерство юстиції просить стягнути активи, які знаходяться у прямому володінні Вишинського, а саме: 2 об’єкти нерухомості, 2 транспортних засоби, а також належні йому частки у статутному капіталі ТОВ "Інтерселект" та ТОВ "Новостком Експерт".
"Подання позову про стягнення в дохід держави активів Вишинського є логічним продовженням політики держави із притягнення до відповідальності осіб, які свідомо працюють на ворожу пропаганду та завдають шкоди національним інтересам України. Кожен, хто підтримує державу-агресора та просуває її інтереси - має нести за це відповідальність", – зазначили у міністрестві.
Вишинський систематично працював на російську пропагандистську машину. Зокрема у 2014-2018 роках як керівник "РІА Новини-Україна" організовував публікацію матеріалів, які виправдовували тимчасову анексію Криму та підтримували незаконні збройні формування "днр" та "лнр".
Зараз Вишинський обіймає посаду виконавчого директора російської державної медіа-компанії "Росія сьогодні", до складу якої входять пропагандистські ресурси "РІА новини" та "Україна.ру".
Крім того, 14 березня 2023, на запрошення російської делегації, він виступив на засіданні Ради Безпеки ООН, під час якого поширював російський пропагандистський наратив, направлений на виправдання повномасштабного вторгнення Росії та ототожнення України з нацизмом.
Раніше суд задовольнив позови Мін'юсту про стягнення в дохід держави активів інших проросійських пропагандистів, серед яких Юрій Кот, Дмитро Кисельов, Артемій Лебедєв та інші. Їхнє майно, зокрема елітну нерухомість, автомобілі, частки у бізнесі було стягнуто у дохід української держави.
- Вишинського затримали у 2018 році за підозрою в державній зраді. У нього вдома знайшли російський паспорт і медаль "За повернення Криму".
- Навесні 2014 року Вишинський їздив до Криму, де за завданням керівництва МІА "Россия сегодня" "взяв безпосередню участь у пропагандистських акціях, спрямованих на підтримку анексії і приєднання півострова", а "після повернення до Києва Вишинський залучив підлеглих журналістів до виготовлення матеріалів на користь терористичних організацій "Л/ДНР".
- У 2015 році Вишинський отримав російське громадянство за раніше поданою відповідною заявою. При цьому він не вийшов із українського громадянства.
- У 2019 році Вишинського обміняли в рамках обміну "35 на 35". Після цього він був призначений виконавчим директором міжнародного інформаційного агентства "Россия Сегодня" та став членом Ради при Президентові Російської Федерації з розвитку громадянського суспільства та прав людини. Тоді Росія повернула режисера Олега Сенцова та активіста Олександра Кольченка.
- У 2022 році виступив на підтримку вторгнення росії на територію України , заявивши, що метою цього є "демілітаризація та денацифікація", оскільки українці "втратили здатність раціонально мислити".
- У 2023 проти Вишинського було застосовано санкції РНБО.