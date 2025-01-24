Апеляційна палата ВАКС підтвердила конфіскацію майна ексочільника "Мотор Січі" Богуслаєва

Р ішення про стягнення у дохід держави будівлі та споруди в Запорізькій області, а також 100% частки в статутному капіталі ТОВ "ІННОВА", набрало законної сили.

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила без змін рішення про конфіскацію активів колишнього президента "Мотор Січі" Вячеслава Богуслаєва.

Про це повідомила пресслужба ВАКС.

"23 січня Апеляційна палата ВАКС розглянула апеляційну скаргу представника відповідача на рішення ВАКС від 02.12.2024 у справі за позовом Міністерства юстиції до колишнього п резидента АТ «Мотор Січ», Генерального конструктора зі створення та модернізації вертолітної техніки та третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог ТОВ «ІННОВА» про застосування санкції, передбаченої п. 1-1 ч. 1 ст. 4 ЗУ «Про санкції»", - йдеться в повідомленні.

За результатами розгляду колегія суддів залишила без змін рішення ВАКС, а апеляційну скаргу відповідача, – без задоволення.

Таким чином, рішення про стягнення у дохід держави будівлі та споруди господарського комплексу, які розташовані в Запорізькій області, а також 100% частки в статутному капіталі ТОВ "ІННОВА", набрало законної сили та оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

Справа Богуслаєва