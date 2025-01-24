Апеляційна палата ВАКС підтвердила конфіскацію майна ексочільника "Мотор Січі" Богуслаєва

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила без змін рішення про конфіскацію активів колишнього президента "Мотор Січі" Вячеслава Богуслаєва.
Про це повідомила пресслужба ВАКС.
"23 січня Апеляційна палата ВАКС розглянула апеляційну скаргу представника відповідача на рішення ВАКС від 02.12.2024 у справі за позовом Міністерства юстиції до колишнього президента АТ «Мотор Січ», Генерального конструктора зі створення та модернізації вертолітної техніки та третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог ТОВ «ІННОВА» про застосування санкції, передбаченої п. 1-1 ч. 1 ст. 4 ЗУ «Про санкції»", - йдеться в повідомленні.
За результатами розгляду колегія суддів залишила без змін рішення ВАКС, а апеляційну скаргу відповідача, – без задоволення.
Таким чином, рішення про стягнення у дохід держави будівлі та споруди господарського комплексу, які розташовані в Запорізькій області, а також 100% частки в статутному капіталі ТОВ "ІННОВА", набрало законної сили та оскарженню в касаційному порядку не підлягає.
Справа Богуслаєва
- 23 жовтня 2022 року Богуслаєва і начальника департаменту зовнішньоекономічної діяльності "Мотор Січі" затримали за підозрою у колабораційній діяльності та пособництві РФ. За даними слідства, посадовці налагодили транснаціональні канали незаконного постачання оптових партій авіадвигунів до Росії. Отриману продукцію загарбники використовували для виробництва та ремонту ударних вертольотів.
- Підозрюваним обрали запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.
- У жовтні 2023 року СБУ передала до суду справу Богуслаєва та заарештувала його активи на понад 12 млрд грн.
- 18 квітня 2024 року ВАКС задовольнив позов Мін'юсту про застосування санкції у вигляді стягнення активів Богуслаєва та колишнього топменеджера компанії Петра Кононенка.
- ВАКС застосував до Богуслаєва санкцію, передбачену пунктом 1-1 частини першої статті 4 Закону "Про санкції" та стягнуто в дохід держави активи, а саме: 14 об’єктів нерухомого майна в Запорізькій області (зокрема, житлові будинки, земельні ділянки, гараж, рибстан "Коса Обіточна", адмінбудівлі); майнові права на торговельні марки (та майнові права на патенти та промислові зразки (2); частки в статутному капіталі в 6 юридичних особах; 339 одиниць вогнепальної зброї; грошові кошти, розміщені на банківських рахунках.
- 25 червня 2024 року Апеляційна палата ВАКС ухвалила постанову, якою рішення ВАКС від 18 квітня 2024 року залишили без змін.
- У вересні минулого року року Міністерство юстиції подало до ВАКС другий позов про застосування санкцій щодо Богуслаєва. А в грудні ВАКС конфіскував активи ексочільника "Мотор Січі".