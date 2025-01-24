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Головнокомандувач: диктатури як у КНДР не хочу, але повинні бути обмеження на розповсюдження певної інформації

Водночас він сказав, що суспільство потрібно інформувати про реальний стан речей. 

Головнокомандувач: диктатури як у КНДР не хочу, але повинні бути обмеження на розповсюдження певної інформації
Олександр Сирський
Фото: Олександр Сирський

Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський вважає, що в умовах війни обмеження поширення певної інформації є обов'язковим. У інтерв'ю Радіо Байрактар він сказав, що так було в усіх війнах. Водночас додав, що диктатури як у Північній Кореї він не хоче. 

Обмеження розголошення певних даних в Україні визначає закон про правовий режим воєнного стану. Йдеться, за словами Сирського, не про обмеження прав, а про необхідність.

"Як можна розцінювати інформацію іноді, коли переміщуються бригади. Особливо зараз, коли інформаційний простір стає доступним для всіх", – сказав Сирський.

Він додав, що є чутлива інформація, розповсюджувати яку не можна. 

"Треба інформувати суспільство, розказувати про реальний стан, щоб люди розуміли ось тут, поруч з нами. Що люди отримують поранення, на жаль, бувають і вбиті. Щоб не було такої різкої різниці між фронтом і тилом", – сказав він. 

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