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На Київщині внаслідок атаки "шахедів" пошкоджено багатоповерхівку та приватний будинок

Мешканців квартир евакуювали.

На Київщині внаслідок атаки "шахедів" пошкоджено багатоповерхівку та приватний будинок
Фото: Telegram

Київська обласна військова адміністрація повідомила про влучання уламків збитої повітряної цілі у 10-поверховий будинок в одному з населених пунктів регіону. Світлини в мережі свідчать, що інцидент трапився у Глевасі.

Збитий "шахед" спричинив пожежу та руйнування фасаду на поверхах з шостого по дев'ятий. Оперативні служби прибули на місце, проведено евакуацію мешканців квартир. 

В іншому населеному пункті через влучання уламків сталося загоряння двоповерхового приватного будинку на площі 120 квадратних метрів.

Інформація щодо потерпілих перевіряється, станом на 4:00 у Київській області триває повітряна тривога через рух безпілотників.

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