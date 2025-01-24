Судитимуть закарпатського депутата, який переправляв через кордон військовозобов'язаних
Судитимуть закарпатського депутата, який переправляв через кордон військовозобов'язаних
Росія атакує газовий ринок ЄС і б'є по українських сховищах
Росія атакує газовий ринок ЄС і б'є по українських сховищах
Буданов про 2025 рік для України: побачимо дуже багато гарних подій
Буданов про 2025 рік для України: побачимо дуже багато гарних подій
Єгор Чернєв, народний депутат: «Трамп реально може закінчити війну за пів року»
Єгор Чернєв, народний депутат: «Трамп реально може закінчити війну за пів року»
Росіяни атакували Запоріжжя балістикою. Поранені понад 50 людей, убито чоловіка (оновлено)
Росіяни атакували Запоріжжя балістикою. Поранені понад 50 людей, убито чоловіка (оновлено)
Бої за Часів Яр і Торецьк. Наступна ціль ворога — Костянтинівка
Бої за Часів Яр і Торецьк. Наступна ціль ворога — Костянтинівка
Президент України: заморожування війни було б виграшним для росіян
Президент України: заморожування війни було б виграшним для росіян
Лубінець повідомив про розстріл росіянами полонених українських військових, прокуратура почала розслідування
Лубінець повідомив про розстріл росіянами полонених українських військових, прокуратура почала розслідування
​Звільнився з НАБУ детектив, що розслідував корупцію у Держспецзвʼязку, і розіслав колегам листа
​Звільнився з НАБУ детектив, що розслідував корупцію у Держспецзвʼязку, і розіслав колегам листа
ГоловнаСуспільствоВійна

Росія і Крим зазнала масованої атаки дронів (оновлено)

Понад 10 БпЛА цілилися у НПЗ в Рязані.

Росія і Крим зазнала масованої атаки дронів (оновлено)
Пожежа на НПЗ у Рязані
Фото: Telegram

У тимчасово окупованому Криму та низці російських областей ввечері у четвер почали з'являтися повідомлення про масовану атаку безпілотників. 

Місцева влада підтвердила атаку в Рязанській, Брянський, Саратівській, Курській, Ростовській, Московській, Бєлгородській, Воронезькій, Орловській, Липецькій областях. Вибухало і в Москві.

На окупованій території росіяни повідомляли про атаку на Крим. 

Найбільше дронів зафіксовано у Брянський області – 37 (за повідомленнями влади). 

Над Рязанською області було близько 20 дронів, вони цілили у місцевий нафтопереробний завод. Місцеві пишуть про щонайменше 10 вибухів та пожежу на об'єкті.

За даними Astra, також в Рязані атакували ТЕЦ, розташовану неподалік заводу. 

Стовп диму біля ТЕЦ
Фото: скріншот
Стовп диму біля ТЕЦ

Російське міноборони стверджує, що було збито 121 безпілотник. 

Росіяни призупинили авіарух в аеропортах Казані та ще чотирьох міст, писала Astra. 

LB.ua в соцмережах:
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies