Понад 10 БпЛА цілилися у НПЗ в Рязані.

Пожежа на НПЗ у Рязані

У тимчасово окупованому Криму та низці російських областей ввечері у четвер почали з'являтися повідомлення про масовану атаку безпілотників.

Місцева влада підтвердила атаку в Рязанській, Брянський, Саратівській, Курській, Ростовській, Московській, Бєлгородській, Воронезькій, Орловській, Липецькій областях. Вибухало і в Москві.

На окупованій території росіяни повідомляли про атаку на Крим.

Найбільше дронів зафіксовано у Брянський області – 37 (за повідомленнями влади).

Над Рязанською області було близько 20 дронів, вони цілили у місцевий нафтопереробний завод. Місцеві пишуть про щонайменше 10 вибухів та пожежу на об'єкті.

За даними Astra, також в Рязані атакували ТЕЦ, розташовану неподалік заводу.

Фото: скріншот Стовп диму біля ТЕЦ

Російське міноборони стверджує, що було збито 121 безпілотник.

Росіяни призупинили авіарух в аеропортах Казані та ще чотирьох міст, писала Astra.