Журналісти встановили імена росіян, які відповідали за пограбування двох музеїв Херсона восени 2022 року

Наслідки ворожих обстрілів Художнього музею у Херсоні у листопаді 2022 року. Ілюстративне фото

Розслідування Kyiv Independent дало можливість встановити імена росіян, які відповідали за незаконне вивезення колекцій з двох музеїв Херсона восени 2022 року, пише УП.

Загалом окупанти вивезли із Херсона понад 33 тисячі історичних артефактів і творів мистецтва, що може бути найбільшим пограбуванням музеїв у Європі з часів Другої світової війни.

У справі фігурують начальник центру зв'язку Чорноморського флоту РФ, який під час окупації Херсона займав посаду коменданта Дмитро Ліпов Ліпов, призначений окупантами начальник відділу музейної справи так званого міністерства культури Криму Сергій Патрушев, так звані «директори» кримських музеїв Херсонес Таврійський та Музей оборони Севастополя Олена Морозова та Михайло Смородкін.

Журналісти встановили, що Ліпов відповідав за безпеку колекцій під час їх вивезення та особисто опечатував фури з викраденими предметами. Патрушев відповідав за вивезення картин з Херсонського художнього музею в окупований Крим. Керівники кримських музеїв займалися відбором предметів з колекції краєзнавчого музею під час пограбування.

Курували вивезення колекцій співробітники Федеральної служби безпеки РФ.