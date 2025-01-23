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​Сирський: Треба готуватися не лише до оборони, а й до наступу

Головком ЗСУ вважає, що Курська операція мотивувала не лише ЗСУ, а й суспільство.

​Сирський: Треба готуватися не лише до оборони, а й до наступу
Олександр Сирський
Фото: Генштаб ЗСУ

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський зазначив, що Курська операція значно мотивувала і Сили оборони, і суспільство.

Про це він розповів в інтерв'ю проєкту "База" на радіо "Байрактар".

"Курська операція значно мотивувала і наш особовий склад військовослужбовців, і підняла настрій не тільки в наших військах, а ще й у суспільстві, і дала нам надію, що цей наступ буде не останнім", - сказав генерал.

При цьому він наголосив, що після майже шести місяців Курської операції висновками стало те, що не можна недооцінювати ворога.

"По-друге -треба вчитися воювати, перемагати, робити висновки з власних помилок. Ну і, звісно, треба здобувати й переважати в технологічному плані, тобто мати технологічну перевагу. Бо ми воюємо не кількістю, а насамперед якістю і технологіями", - зазначив Сирський.

"Потрібно готуватися не лише до оборони, а й до наступу", - додав головнокомандувач ЗСУ.

  • Наступальні дії у Курській області слід розглядати як намір відновити ініціативу щонайменше на оперативному рівні, повідомили джерела LB.ua в Силах оборони. Співрозмовники підтвердили фактичне відновлення наступальних бойових дій на російській території.
  • Крім того, повідомлялося, що росіяни змушені перекидати підрозділи з інших напрямків на Курщину. 
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