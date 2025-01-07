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Сили оборони: росіяни змушені перекидати підрозділи з інших напрямків на Курщину

Зменшилася й активність ворожих ДРГ на півночі Харківщини.

Сили оборони: росіяни змушені перекидати підрозділи з інших напрямків на Курщину
Війна з Росією
Фото: Генштаб

РФ вимушена перекидати свої підрозділи з інших напрямків в Курську область для підсилення угруповань.

Про це в ефірі заявив речник Національної гвардії Руслан Музичук, пише "Укрінформ".

"Те, що ми зараз бачимо, має ефект не лише на півночі Харківщини, на активності противника вздовж кордону із Сумською областю, але й по інших напрямках фронту. Тому що противник змушений витягувати свої підрозділи і з південних напрямків, і з інших напрямків, аби посилювати угруповання саме на Курщині", — каже речник.

Музичук наголошує, що операція Сил оборони на Курщині спрямована на створення несприятливих умов для російських військ та порушенні логістики армії РФ.

"Зараз ми бачимо, навіть цієї доби, що активність наших Збройних сил спрямована на те, аби утримувати цю ділянку, цю ініціативу. Що стосується активності ворога, зокрема зараз на півночі Харківщини, чи активності його диверсійно-розвідувальних груп, то в цілому ця тенденція зменшилася на тих ділянках кордону, де виконують задачі і наші підрозділи спільно з Державною прикордонною службою", — додає військовий. 

Водночас, речник наголошує, що загроза ворожих ДРГ не зникла, проте Сили оборони контролюють ситуацію щодо їхньої активності. 

  • Наступальні дії у Курській області слід розглядати як намір відновити ініціативу щонайменше на оперативному рівні, повідомили джерела LB.ua в Силах оборони. Співрозмовники підтвердили фактичне відновлення наступальних бойових дій на російській території.
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