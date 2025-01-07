​За тиждень понад 700 українців цікавилися військовою службою у центрах рекрутингу

Зараз у центрах рекрутингу по всій країні відкрито понад 10 000 вакансій у різних військових формуваннях.

За минулий тиждень 717 українців звернулися із питаннями щодо вступу на військову службу до центрів рекрутингу української армії.

Як повідомили у Міноборони, загалом з початку роботи центрів 32 736 осіб отримали там консультації. З них станом на січень 2025 7329 осіб стали кандидатами в Сили оборони.

"Попри новорічні свята, громадяни активно відвідували центри рекрутингу, щоб більше дізнатися про умови вступу на військову службу. Зараз у центрах рекрутингу по всій країні відкрито понад 10 000 вакансій у різних військових формуваннях. Це дає можливість кожному, хто бажає долучитися до Сил оборони, обрати спеціальність, яка найбільше відповідає його професійним здібностям та навичкам", – зазначив заступник міністра оборони України бригадний генерал юстиції Сергій Мельник.

Зараз в Україні працює вже 47 рекрутингових центрів української армії. Упродовж року найвищу активність демонстрували мешканці Дніпропетровської, Харківської, Львівської, Запорізької областей та міста Києва.

У Міноборони нагадують, що у центрах рекрутингу української армії не вручаються повістки, а всі консультації надаються з дотриманням умов конфіденційності.