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​За тиждень понад 700 українців цікавилися військовою службою у центрах рекрутингу

Зараз у центрах рекрутингу по всій країні відкрито понад 10 000 вакансій у різних військових формуваннях.

​За тиждень понад 700 українців цікавилися військовою службою у центрах рекрутингу
У Рівненській області відкрили перший Центр рекрутингу української армії
Фото: Олександр Коваль

За минулий тиждень 717 українців звернулися із питаннями щодо вступу на військову службу до центрів рекрутингу української армії. 

Як повідомили у Міноборони, загалом з початку роботи центрів 32 736 осіб отримали там консультації. З них станом на січень 2025 7329 осіб стали кандидатами в Сили оборони. 

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"Попри новорічні свята, громадяни активно відвідували центри рекрутингу, щоб більше дізнатися про умови вступу на військову службу. Зараз у центрах рекрутингу по всій країні відкрито понад 10 000 вакансій у різних військових формуваннях. Це дає можливість кожному, хто бажає долучитися до Сил оборони, обрати спеціальність, яка найбільше відповідає його професійним здібностям та навичкам", – зазначив заступник міністра оборони України бригадний генерал юстиції Сергій Мельник. 

Зараз в Україні працює вже 47 рекрутингових центрів української армії. Упродовж року найвищу активність демонстрували мешканці Дніпропетровської, Харківської, Львівської, Запорізької областей та міста Києва. 

У Міноборони нагадують, що у центрах рекрутингу української армії не вручаються повістки, а всі консультації надаються з дотриманням умов конфіденційності.

  • У грудні повідомляли про те, що жінки складають понад 20% громадян, які бажають вступити до лав ЗСУ.
  • Восени Кабмін погодив пропозицію Міністерства цифрової трансформації щодо реалізації протягом двох років експериментального проєкту з рекрутингу громадян в електронній формі, зокрема – з використанням засобів порталу "Дія".
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