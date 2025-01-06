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За два тижні у застосунку Армія+ придбано майже 200 тисяч літрів пального

Пальне придбали зі знижкою завдяки програмі “Плюси”.

За два тижні у застосунку Армія+ придбано майже 200 тисяч літрів пального
За два тижні у застосунку Армія+ придбано майже 200 тисяч літрів пального
Фото: Армія Inform

Від початку роботи програми “Плюси” минуло два тижні. За цей час українські захисники придбали майже 200 тис. літрів пального у застосунку Армія+.

Про це повідомила пресслужба Міноборони.

Завдяки програмі “Плюси” українські захисники зекономили 550 тис. гривень.

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Найчастіше військові водії купували зі знижками:

  • дизельне пальне — 86,2 тис. літрів;
  • бензин — 79,7 тис. літрів;
  • газ — 19,6 тис. літрів.

Загалом QR-коди зі знижками на пальне та меню на АЗК “Укрнафта” згенерували 5 624 військових.

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