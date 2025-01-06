За два тижні у застосунку Армія+ придбано майже 200 тисяч літрів пального

Від початку роботи програми “Плюси” минуло два тижні. За цей час українські захисники придбали майже 200 тис. літрів пального у застосунку Армія+.
Про це повідомила пресслужба Міноборони.
Завдяки програмі “Плюси” українські захисники зекономили 550 тис. гривень.
Найчастіше військові водії купували зі знижками:
- дизельне пальне — 86,2 тис. літрів;
- бензин — 79,7 тис. літрів;
- газ — 19,6 тис. літрів.
Загалом QR-коди зі знижками на пальне та меню на АЗК “Укрнафта” згенерували 5 624 військових.
- Українські захисники в період свят придбали у застосунку Армія+ 1 104 залізничні квитки.