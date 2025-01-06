Росіяни атакували дроном автобус у Херсоні, є загиблий і поранені

Сьогодні ввечері росіяни атакували безпілотником рейсовий автобус у Херсоні.

Про це повідомила Херсонська обласна військова адміністрація.

"Близько 17:00 росіяни атакували з БпЛА маршрутне таксі у Шуменському мікрорайоні Херсона. Попередньо, одна людина загинула, ще девʼятеро – поранені", - йдеться в повідомленні.

Ушпиталено п'ятьох постраждалих: у жінок 1977, 1969, 1966, 1973 та 1994 р.н. мінно-вибухова травма. Зараз їх дообстежують медики. Також 21-річний чоловік дістав вибухову травму та уламкове поранення ніг. Нині він - у лікарні під наглядом медиків.

Травми, несумісні з життям, отримав 50-річний чоловік.