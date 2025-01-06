Водій Cybertruck, що підірвався у Лас-Вегасі, залишив передсмертну записку зі згадкою України
Водій Cybertruck, що підірвався у Лас-Вегасі, залишив передсмертну записку зі згадкою України
Києве, ти як?
Києве, ти як?
Буданов про 2025 рік для України: побачимо дуже багато гарних подій
Буданов про 2025 рік для України: побачимо дуже багато гарних подій
​"Змістовні відповіді на непрості питання": Зеленський записав більш ніж тригодинне інтерв'ю з Лексом Фрідманом
​"Змістовні відповіді на непрості питання": Зеленський записав більш ніж тригодинне інтерв'ю з Лексом Фрідманом
Від мелодрами до чорного гумору: 10 мінісеріалів
Від мелодрами до чорного гумору: 10 мінісеріалів
Михайло Винницький: «Беріть краще з Заходу і залишайте їм решту. Ми намагаємося це робити»
Михайло Винницький: «Беріть краще з Заходу і залишайте їм решту. Ми намагаємося це робити»
Не можна все виправдати війною або як гусінь з’їдає освітній садок
Не можна все виправдати війною або як гусінь з’їдає освітній садок
Митрополит ПЦУ Федір: «Як тільки були успіхи на фронті — переходів до ПЦУ більшало. Як хитався — процес зупинявся»
Митрополит ПЦУ Федір: «Як тільки були успіхи на фронті — переходів до ПЦУ більшало. Як хитався — процес зупинявся»
​Криза людських ресурсів, перевага на морі і поразки та сході. Огляд ключових тенденцій 2024-го
​Криза людських ресурсів, перевага на морі і поразки та сході. Огляд ключових тенденцій 2024-го
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни атакували дроном автобус у Херсоні, є загиблий і поранені

Попередньо, одна людина загинула, ще девʼятеро постраждали.

Росіяни атакували дроном автобус у Херсоні, є загиблий і поранені
Росіяни атакували автобус в Херсоні
Фото: Херсонська ОВА

Сьогодні ввечері росіяни атакували безпілотником рейсовий автобус у Херсоні.

Про це повідомила Херсонська обласна військова адміністрація.

"Близько 17:00 росіяни атакували з БпЛА маршрутне таксі у Шуменському мікрорайоні Херсона. Попередньо, одна людина загинула, ще девʼятеро – поранені", - йдеться в повідомленні.

Ушпиталено п'ятьох постраждалих: у жінок 1977, 1969, 1966, 1973 та 1994 р.н. мінно-вибухова травма. Зараз їх дообстежують медики. Також 21-річний чоловік дістав вибухову травму та уламкове поранення ніг. Нині він - у лікарні під наглядом медиків.

Травми, несумісні з життям, отримав 50-річний чоловік.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies