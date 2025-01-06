Смертність бджіл в Україні у 2024 році становила 20-25%, - Інститут бджільництва

В Україні 2024 року смертність бджіл становила 20-25%, це значно вище за довоєнні показники та пояснюється несприятливими погодними умовами навесні й улітку, які призвели до скорочення площ медоносних рослин.

Про це повідомив агентству "Інтерфакс-Україна" директор ННЦ Інститут бджільництва ім. Ф. Прокоповича Володимир Постоєнко.

"Дуже складним для бджолярів був 2024 рік через різку зміну клімату. У весняний період для розвитку бджолосімей дуже важлива біла акація. У період її цвітіння по всій Україні були заморозки. Мед із неї бджоли не отримали. Потім була проблема з важливим медоносом - соняшником. Через посуху його врожай був низьким, він не виділяв нектар і розвитку бджолосімей не відбувалося. Це призвело до високої смертності бджіл, які в різних регіонах становили 15-20%, а інколи й 23-27%. У середньому по країні ця цифра була на рівні 20-25%", - розповів учений.

За його інформацією, такого високого рівня смертності бджолосімей в Україні до війни не спостерігалося.

Раніше смертність бджіл в Україні пов'язували переважно з відсутністю інформації про проведення аграріями хімічних обробок полів. Смертність бджіл від пестицидів була точковою і в різних регіонах. Проте держава впровадила низку законодавчих ініціатив, які суттєво покращили ситуацію в галузі.

Постоєнко зазначив, що смертність від вірусів і хвороб в Україні до війни була невисокою, оскільки в державі вирощували лише бджіл вітчизняної селекції.

Він також звернув увагу, що галузь бджільництва України, як і низка інших, не має достовірної статистики, оскільки лише 5% бджолярів ведуть промислове виробництво, а решта 95% представлені домогосподарствами.

"До війни, за неофіційною статистикою, в Україні налічувалося 3-3,5 млн бджолосімей. ...Крім того, неофіційна статистика говорить, що ті пасіки, які були до війни на нинішній окупованій території, становлять близько 30% загальної кількості пасік України до війни", - додав експерт.

В Україні станом на 1 січня 2024 року налічувалося 2314 тис. бджолосімей, з яких 2286 тис. перебували в домогосподарствах, а 28 тис. сімей - на підприємствах, з яких 4 тис. сімей - у фермерських господарствах.

До п’ятірки кращех областей, станом на січень 2024 року, за бджільництвом входили Хмельницька область, де утримується 376,6 тис. бджолосімей, Вінницька - 188,9 тис., Кіровоградська - 149,9 тис., Житомирська - 149 тис., Івано-Франківська - 140,5 тис. бджолосімей.

При цьому найбільш розвинене промислове бджільництво 2024 року було в Полтавській області, де розміщено 4,6 тис. бджолосімей, на Вінничині та Черкащині працюють із 3,3 тис. бджолосімей у кожній. У Хмельницькій області в промисловому сегменті налічується 1,9 тис. сімей, Київській - 1,7 тис. бджолосімей. Лідирують в утриманні бджолосімей домогосподарства Хмельниччини - 374,7 тис., Вінниччини - 185,6 тис. і Кіровоградщини - 148,8 тис.

Як повідомлялося, в листопаді 2022 року UAnimals евакуювали бджіл, які пережили окупацію під Ізюмом.