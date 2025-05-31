У штаті Вашингтон через аварію із вантажівки вилетіли понад 250 млн бджіл

У США поблизу міста Лінден, штат Вашингтон, перекинулася вантажівка, яка перевозила понад 31 тонну вуликів з медоносними бджолами. Через аварію вилетіли близько 250 мільйонів бджіл.

Про це пише CNN.

Вантажівка перекинулася близько 4-ї ранку. Імовірно, водій недостатньо добре пройшов крутий поворот, внаслідок чого трейлер скотився у кювет. Водій не постраждав.

На місце події прибули правоохоронці та кілька експертів з бджільництва. Пізніше вулики-ящики зняли з вантажівки, і місцеві бджолярі збіглися, щоб допомогти відновити, відновити та перевстановити вулики.

Бджолярі співпрацювали з поліцією, щоб допомогти перевстановити вулики. Основнимзавданням було встигнути за 24–48 годин, щоб бджоли знову могли знайти свою матку і розмножуватися.

До ранку 31 травня більшість бджіл вдалося повернути у вулики.