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У НАТО не обговорюють вимоги Росії щодо письмових гарантій на нерозширення Альянсу

Наазі це не обоговорювали на жодній із нещодавніх, а також давніших зустрічей у рамках Альянсу.

У НАТО не обговорюють вимоги Росії щодо письмових гарантій на нерозширення Альянсу
Генсек НАТО Марк Рютте
Фото: ОПУ

У НАТО не розглядають російські вимоги щодо письмових зобов’язань про нерозширення НАТО на схід, передає «Радіо Свобода» з посиланням на джерела.

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Раніше агенція Reuters повідомляла, що вимога про нерозширення НАТО є однією з умов Володимира Путіна для припинення війни проти України.

Тепер співробітники і дипломати Альянсу наголосили, що ця тема не підіймалася на жодній із нещодавніх, а також давніших зустрічей у рамках Альянсу.

«Можливо, це просто академічна дискусія», – припустив один із представників НАТО, нагадавши, що рішення в Альянсі ухвалюють лише консенсусом.

Інший співрозмовник наголосив, що письмове зобов’язання щодо нерозширення — «не те, що вони [росіяни] можуть так просто отримати», оскільки право на вибір союзів закріплене у міжнародних договорах.

Зокрема, йдеться про Північноатлантичний договір 1949 року, Віденську конвенцію про право міжнародних договорів 1969-го, Гельсінський Заключний акт 1975 року.

Окремо дипломат згадав Основоположний акт НАТО–Росія 1997 року: «Він у будь-якому разі мертвий, але разом із тим – існує». Цим документом, зокрема, закріплено повагу до незалежності, територіальної цілісності та права на самовизначення всіх держав.

  • Спецпредставник президента США у справах України Кіт Келлог заявив перед цим, що Сполучені Штати вважають справедливими побоювання Росії щодо розширення НАТО та готові обговорювати це питання.
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