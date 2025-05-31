У НАТО не обговорюють вимоги Росії щодо письмових гарантій на нерозширення Альянсу

Наазі це не обоговорювали на жодній із нещодавніх, а також давніших зустрічей у рамках Альянсу.

У НАТО не розглядають російські вимоги щодо письмових зобов’язань про нерозширення НАТО на схід, передає «Радіо Свобода» з посиланням на джерела.

Раніше агенція Reuters повідомляла, що вимога про нерозширення НАТО є однією з умов Володимира Путіна для припинення війни проти України.

Тепер співробітники і дипломати Альянсу наголосили, що ця тема не підіймалася на жодній із нещодавніх, а також давніших зустрічей у рамках Альянсу.

«Можливо, це просто академічна дискусія», – припустив один із представників НАТО, нагадавши, що рішення в Альянсі ухвалюють лише консенсусом.

Інший співрозмовник наголосив, що письмове зобов’язання щодо нерозширення — «не те, що вони [росіяни] можуть так просто отримати», оскільки право на вибір союзів закріплене у міжнародних договорах.

Зокрема, йдеться про Північноатлантичний договір 1949 року, Віденську конвенцію про право міжнародних договорів 1969-го, Гельсінський Заключний акт 1975 року.

Окремо дипломат згадав Основоположний акт НАТО–Росія 1997 року: «Він у будь-якому разі мертвий, але разом із тим – існує». Цим документом, зокрема, закріплено повагу до незалежності, територіальної цілісності та права на самовизначення всіх держав.