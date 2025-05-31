В окупованому Бердянську на ТОТ Запоріжжя росіяни видали школярам паспорти РФ

У тимчасово окупованому Бердянську на ТОТ Запоріжжя окупанти примусово видали учням міської школи №16 російські паспорти в рамках пропагандистської кампанії "Ми — громадяни Росії".

Про це повідомили у Бердянській МВА.

"За сценарієм події, учнів змусили брати участь у церемонії з підняттям російського прапора та виконанням гімну РФ — символів країни-агресора. Все було подано як "святковий захід", хоча насправді йдеться про нав'язування чужого громадянства та спробу знищення української ідентичності", — йдеться в повідомленні.