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В окупованому Бердянську на ТОТ Запоріжжя росіяни видали школярам паспорти РФ

Дітям примусово видали пасорти та значки із символікою РФ.

В окупованому Бердянську на ТОТ Запоріжжя росіяни видали школярам паспорти РФ
Фото: Бердянська МВА

У тимчасово окупованому Бердянську на ТОТ Запоріжжя окупанти примусово видали учням міської школи №16 російські паспорти в рамках пропагандистської кампанії "Ми — громадяни Росії". 

Про це повідомили у Бердянській МВА.

"За сценарієм події, учнів змусили брати участь у церемонії з підняттям російського прапора та виконанням гімну РФ — символів країни-агресора. Все було подано як "святковий захід", хоча насправді йдеться про нав'язування чужого громадянства та спробу знищення української ідентичності", — йдеться в повідомленні.

  • Кремль продовжує політику насильницької русифікації на тимчасово окупованих територіях України. Росіяни, погрожуючи конфіскацією майна, змусили отримати російські паспорти 3,5 млн українців.
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