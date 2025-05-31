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Сирський: у травні ЗСУ ліквідували 31 тисячу російських військових

Армія РФ зосередила основні сили на Покровському, Торецькому, Лиманському, Новопавлівському напрямках.

Сирський: у травні ЗСУ ліквідували 31 тисячу російських військових
Олександр Сирський на нараді
Фото: Генштаб ЗСУ

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів результати діяльності Збройних Сил України і втрати РФ у травні.

Про це результати підсумкової наради Головком оприлюднив у соцмережах.

"Сили оборони продовжують стримувати ворога, завдаючи йому відчутних втрат. Основні зусилля ворог зосередив на Покровському, Торецькому, Лиманському, Новопавлівському напрямках, а також на прикордонних з районах Сумської області. Значно активізувався на Запорізькому напрямку, де проводить активні наступальні дії", — наголошує Сирський.

Сили оборони вживають всіх заходів для підвищення стійкості оборони наших військ шляхом посилення резервами загрозливих напрямків та ступеня вогневого ураження противника. "Проводимо, зокрема, і активні дії задля покращення тактичного положення, у тому числі і на території країни-агресора".

"Максимально нищимо ворога ще на підході до наших позицій. Активно працює артилерія, авіація, безпілотні системи — завдаємо окупантам комплексного вогневого ураження. Тільки за травень, станом на 31 число, російські окупанти втратили понад 34 тисячі особового складу", — зазначає Сирський.

За словами Головнокомандувача, у травні засобами DeepStrike було завдано ударів по 58 цілях на території РФ — уражено військові об’єкти, підірвано спроможності воєнно-промислового комплексу агресора. Серед цілей — потужності з виробництва вибухових речовин та ударних БПЛА.

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