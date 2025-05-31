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Окупанти вбили та поранили двох цивільних у Херсоні і Білозерці

Уночі російська армія скинула вибухівку на Дніпровський район Херсона.

Окупанти вбили та поранили двох цивільних у Херсоні і Білозерці
Обстріл Херсона
Фото: ДСНС України в Telegram

Через російську агресію у Херсоні та передмісті обласного центру відомо про загиблого та пораненого цивільних.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"Вночі окупанти обстріляли Дніпровський район міста. Внаслідок удару смертельні поранення дістав 66-річний чоловік", повідомляє очільник ОВА Олександр Прокудін.

Уранці 31 травня ворог атакував Білозерку, що у передмісті Херсона. Унаслідок обстрілу постражав 37-річний чоловік. Він дістав мінно-вибухову травму, контузію, уламкові поранення голови, тулуба, рук і ніг. 

Постраждалого госпіталізували.

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