Окупанти вбили та поранили двох цивільних у Херсоні і Білозерці

Через російську агресію у Херсоні та передмісті обласного центру відомо про загиблого та пораненого цивільних.
Про це повідомляє Херсонська ОВА.
"Вночі окупанти обстріляли Дніпровський район міста. Внаслідок удару смертельні поранення дістав 66-річний чоловік", повідомляє очільник ОВА Олександр Прокудін.
Уранці 31 травня ворог атакував Білозерку, що у передмісті Херсона. Унаслідок обстрілу постражав 37-річний чоловік. Він дістав мінно-вибухову травму, контузію, уламкові поранення голови, тулуба, рук і ніг.
Постраждалого госпіталізували.
- Упродовж минулої доби російські військові атакували понад 30 населених пунктів Херсонської області. Відомо про жертв серед цивільного населення.