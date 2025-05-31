На Сумщині окупанти атакували ракетами та дронами сільськогосподарські підприємства

Росіяни уночі 31 травня завдали масованого удару по Тростянецькому та Роменському районах Сумщини. Унаслідок ворожих ударів потраждав водій хлібовоза, виникли пожежі на сільськогосподарських підприємствах.

Про це інформує Сумська ОВА та прокуратура області.

Очільник Сумської ОВА Олег Григоров повідомляє, що цієї ночі під масованими ударами РФ була Тростянеччина. Ворог вдарив двома ракетами та 13-ма БпЛА по сільськогосподарським підприємствам. Внаслідок ворожих ударів згоріли приміщення підприємств, транспорт.

Також окупанти скинули вибухівку з дрона на хлібовоз у Недригайлівській громаді Роменського району. 45-річний водій отримав поранення.

Протягом доби, з ранку 30 травня до ранку 31 травня 2025 року, російські війська здійснили понад 160 обстрілів по 39 населених пунктах у 16 територіальних громадах області.

Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському та Шосткинському районах. Ворог активно застосовував керовані авіаційні бомби, РСЗВ та скидання ВОГ з БпЛА. Також ворог здійснив удари БпЛА, FPV-дронами та ракетні удари по території Сумщини.