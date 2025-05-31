Президент Польщі розкритикував українців за "бандерівські пов'язки"
Президент Польщі розкритикував українців за "бандерівські пов'язки"
Бернар-Анрі Леві: «Якщо Україна програє, наслідки будуть катастрофічними для всього світу»
Бернар-Анрі Леві: «Якщо Україна програє, наслідки будуть катастрофічними для всього світу»
Як аналітики RAND бачать можливу війну між НАТО і РФ та США і Китаєм
Як аналітики RAND бачать можливу війну між НАТО і РФ та США і Китаєм
Культурна дипломатія в часи війни – це спосіб довести суб’єктність України
Культурна дипломатія в часи війни – це спосіб довести суб’єктність України
Одна з лікарень Києва поверне пацієнтці незаконно отримані 200 тис. грн за лікування — Гусак
Одна з лікарень Києва поверне пацієнтці незаконно отримані 200 тис. грн за лікування — Гусак
Президент синхронізував український День захисту дітей з Всесвітнім днем дитини
Президент синхронізував український День захисту дітей з Всесвітнім днем дитини
У Києві обвалився балкон, на якому стояв документаліст зі США Крістофер Волтерс
У Києві обвалився балкон, на якому стояв документаліст зі США Крістофер Волтерс
Ключові завдання F-16
Ключові завдання F-16
Помер народний депутат Сергій Швець
Помер народний депутат Сергій Швець
ГоловнаСуспільствоВійна

На Сумщині окупанти атакували ракетами та дронами сільськогосподарські підприємства

Також ворог атакував дроном хлібовоз.

На Сумщині окупанти атакували ракетами та дронами сільськогосподарські підприємства
Фото: Сумська ОВА

Росіяни уночі 31 травня завдали масованого удару по Тростянецькому та Роменському районах Сумщини. Унаслідок ворожих ударів потраждав водій хлібовоза, виникли пожежі на сільськогосподарських підприємствах. 

Про це інформує Сумська ОВА та прокуратура області. 

Очільник Сумської ОВА Олег Григоров повідомляє, що цієї ночі під масованими ударами РФ була Тростянеччина. Ворог вдарив двома ракетами та 13-ма БпЛА по сільськогосподарським підприємствам. Внаслідок ворожих ударів згоріли приміщення підприємств, транспорт. 

Також окупанти скинули вибухівку з дрона на хлібовоз у Недригайлівській громаді Роменського району. 45-річний водій отримав поранення.

Протягом доби, з ранку 30 травня до ранку 31 травня 2025 року, російські війська здійснили понад 160 обстрілів по 39 населених пунктах у 16 територіальних громадах області.

Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському та Шосткинському районах. Ворог активно застосовував керовані авіаційні бомби, РСЗВ та скидання ВОГ з БпЛА. Також ворог здійснив удари БпЛА, FPV-дронами та ракетні удари по території Сумщини.

﻿
Теми: , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies