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Нацспротив: у тимчасово окупованому Севастополі через злив фекалій у бухту гинуть дельфіни

Окупаційні служби Севастополя зливали нечистоти просто у море понад добу. 

Нацспротив: у тимчасово окупованому Севастополі через злив фекалій у бухту гинуть дельфіни
Ілюстративне фото
Фото: Центр нацспротиву

У Севастопольській бухті в тимчасово окупованому росіянами Криму через масовий викид каналізаційних вод із фекаліями гинуть дельфіни.

Про це повідомляє Центр нацспротиву.

Окупаційні служби міста зливали нечистоти просто у море. Забруднення тривало понад добу, що спричинило у тварин сильні болі, блювоту, внутрішні кровотечі”, - йдеться у повідомленні.

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В Центрі нацспротиву нагадали, що це лише один із численних прикладів варварського ставлення окупантів до природи Криму. 

Центр Нацспротиву закликає міжнародні екологічні організації звернути увагу та вимагати відповідальності від колаборантів за екоциди на тимчасово окупованих територіях України.

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