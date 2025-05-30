Головне за п’ятницю, 30 травня: майже 150 боєзіткнень, зміни до бронювання військовозобов’язаних, завершення зйомок "Довженка"

Бойові дії на Донеччині, 149 бойових зіткнень, ворожі обстріли, міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан у Києві. Яким запам’ятається 1192-й день повномасштабної війни.

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 30 травня відбулося 149 бойових зіткнень.

Найбільша кількість боєзіткнень від початку доби відбулась на Покровському напрямку.

Також активні бойові дії точились на Курському, Лиманському та Новопавлівському напрямках.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 30 травня – в новині.

Сьогодні, 30 травня, Кабмін ухвалив зміни до Порядку бронювання військовозобов’язаних за поданням Мінекономіки. Вони розширюють можливості збереження кадрового потенціалу для підприємств, які забезпечують обороноздатність країни під час воєнного стану, повідомляє урядовий портал.

Зокрема дозволено бронювання 100% військовозобов’язаних підприємств, установ та організацій, визначених критично важливими для забезпечення потреб Збройних Сил України та інших військових формувань.

Також запроваджено особливі умови для підприємств, які охороняють об’єкти ПЕК.

Вступ України до НАТО є дискусійним питанням серед членів Альянсу, дискусія з цього приводу триває вже певний час, сказав міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан 30 травня у Києві на спільній пресконференції з українським колегою Андрієм Сибігою.

«Як ви знаєте, НАТО має превентивну форму забезпечення безпеки. І тут треба розглядати, яка форма співпраці буде максимально корисна для України. Тут є європейська позиція, є американська позиція, є наша позиція», - зауважив Фідан, додавши, що під час першого раунду переговорів із Росією питання про Україну в НАТО не було на порядку денному. «Тому це процес, який постійно продовжується», - сказав Фідан.

Радник постпреда США при ООН Антон Йонгенейл звинуватив Росію в небажанні оголосити негайне припинення вогню і заявив, що саме РФ відкинула заклик до миру.

За словами Йонгенейла, Росія стверджує, "що європейські країни, надаючи допомогу Україні, підривають зусилля з відновлення миру. Це не так. Україна як суверенна держава має право захищатися від агресії. Інші держави-члени ООН мають право надавати Україні засоби для цього".

Докладніше – в новині.

Упродовж минулого року Північна Корея відправила до Росії 14 000 солдатів, 100 балістичних ракет та до 9 млн боєприпасів, зокрема ракети та реактивні снаряди, а натомість отримала технології та нафту.

Як пише CNN, про це йдеться у новому звіті Багатосторонньої групи з моніторингу санкцій (MSMT) – ініціативи, що складається з 11 країн-членів Організації Об'єднаних Націй. Її сформували після того, як Росія змусила розпустити попередню групу ООН, що контролювала виконання санкцій проти Північної Кореї.

Подробиці – в новині.

На Національній кіностудії ім. Довженка завершили зйомки художнього фільму «Довженко» Костянтина Коновалова — масштабної кінороботи, присвяченої першим крокам у кіно режисера Олександра Довженка.

Дія стрічки переносить глядачів в Одесу 1926 року — місто джазу, балету й кіно. Тут юний Довженко намагається зняти свій перший фільм. Його мета — створити справжнє мистецтво. Але реальність диктує інші правила: НКВС вимагає пропаганди, а не пошуків краси. Завдяки підтримці близьких — письменника Юрія Яновського, балерини Іди Пензо та директора кінофабрики Нечеси — режисер знаходить сили чинити спротив.

Фільм створено у співпраці Одеської кіностудії, Національної кіностудії ім. Довженка, компанії «Одеса Фільм Продакшн», компанії «Мейвен», у міжнародній ко-продукціі за підтримки Держкіно України.

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