Затримали ексзаступника голови Вищого Господарського суду

Правоохоронці затримали колишнього заступника голови Вищого Господарського суду України в межах кримінального провадження за посягання на економічну безпеку України в інтересах держави-агресора.
Про це повідомили у Офісі генпрокурора та ДБР.
Імені посадовця не повідомляють, але імовірно йдеться про Артура Ємельянова.
Чоловік, використовуючи свої зв’язки в судовій системі, домовився із суддею Вищого антикорупційного суду України, який повернув клопотання прокурора про продовження строку тримання під вартою, визнавши його таким, що не підсудний ВАКС.
Потім екссуддя, знаючи про подання цього клопотання до Печерського районного суду Києва, забезпечив зміну запобіжного заходу з тримання під вартою на особисте зобов’язання. Це дало ексчиновникові можливість спробувати уникнути кримінальної відповідальності та залишити територію України.
Колишнього заступника голови суду затримали одразу після незаконної зміни запобіжного заходу.
Також під час розслідування правоохоронці встановили порушення суддею Господарського суду м. Києва присяги та підтвердили його участь у змові із затриманим, спрямованій на передачу 3 млрд грн в інтересах РФ. Судді Господарського суду м. Києва було повідомлено про підозру у державній зраді раніше.
Наразі триває досудове розслідування.
У ДБР нагадали, що ексзаступник є фігурантом кримінального провадження, яке розслідується за ч. 2 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (Пособництво державі-агресору), що передбачає максимальну санкцію у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.
- У вересні 2023 УП писала, що до Ємельянова приходили з обшуком у межах розслідування щодо можливого пособництва Росії. Після роботи в суді він займався адвокатською діяльністю.
- У 2016 Ємельянову та його начальнику Віктору Татькову повідомили про підозру в незаконному втручанні в автоматизовану систему розподілу справ і заяв, втручання в діяльність суддів. Слідство заявляло, що ці особи в 2011-2014 роках фактично підпорядкували собі систему прийняття судових рішень. Також з'ясувалося, що Ємельянов володів коштами, що не відповідають його доходам.
- Він був відсторонений від суддівства – через підозри в корупції та тиску на суддів. Друга дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя ще у 2018 році встановила, що суддя Ємельянов, використовуючи службове становище, впливав на суддів Господарського суду міста Києва і втручався у процес здійснення судочинства одним із них у справах, що перебували у її провадженні в період до 2014 року, у яких, як він зазначав, вбачається "державне питання". Однак звільнити його вдалося лише в 2021 році.
- У грудні минулого року Ємельянова відправили під варту.