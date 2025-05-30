Затримали ексзаступника голови Вищого Господарського суду

Правоохоронці затримали колишнього заступника голови Вищого Господарського суду України в межах кримінального провадження за посягання на економічну безпеку України в інтересах держави-агресора.

Про це повідомили у Офісі генпрокурора та ДБР.

Імені посадовця не повідомляють, але імовірно йдеться про Артура Ємельянова.

Чоловік, використовуючи свої зв’язки в судовій системі, домовився із суддею Вищого антикорупційного суду України, який повернув клопотання прокурора про продовження строку тримання під вартою, визнавши його таким, що не підсудний ВАКС.

Потім екссуддя, знаючи про подання цього клопотання до Печерського районного суду Києва, забезпечив зміну запобіжного заходу з тримання під вартою на особисте зобов’язання. Це дало ексчиновникові можливість спробувати уникнути кримінальної відповідальності та залишити територію України.

Колишнього заступника голови суду затримали одразу після незаконної зміни запобіжного заходу.

Також під час розслідування правоохоронці встановили порушення суддею Господарського суду м. Києва присяги та підтвердили його участь у змові із затриманим, спрямованій на передачу 3 млрд грн в інтересах РФ. Судді Господарського суду м. Києва було повідомлено про підозру у державній зраді раніше.

Наразі триває досудове розслідування.

У ДБР нагадали, що ексзаступник є фігурантом кримінального провадження, яке розслідується за ч. 2 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (Пособництво державі-агресору), що передбачає максимальну санкцію у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.