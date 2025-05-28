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ДБР: судитимуть двох посадовців ДСНС, які закупили 2000 планшетів за завищеними цінами

Закупівля проводилася через відкриті торги, на які заявку подало лише одне підприємство.

ДБР: судитимуть двох посадовців ДСНС, які закупили 2000 планшетів за завищеними цінами
Фото: ДБР

Державне бюро розслідувань завершило досудове розслідування щодо заступника начальника одного із підрозділів ДСНС та заступника начальника відділу цього підрозділу, які закупили електронні планшети за завищеними цінами. Обвинувальний акт направлено до суду.

Про це повідомила пресслужба ДБР.

У вересні 2023 року підрозділ ДСНС оголосив тендер на закупівлю 2 тисячі планшетів на понад 50 млн грн. Закупівля проводилася через відкриті торги, на які заявку подало лише одне підприємство із пропозицією на 30% вище ринкової вартості гаджетів.

"Посадові особи ДСНС не дослідили ринкову вартість планшетів та оголосили підприємство переможцем. Висновки експертиз підтвердили, що закупівлі пройшли за завищеними цінами, що спричинило збитків державі у понад 7 млн гривень", - зазначили в ДБР.

Посадовців обвинувачують у службовій недбалості (ч. 2 ст. 367 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років. 

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