​Уночі ППО збила 71 російський "шахед"

Загалом Росія запустила по Україні 5 балістичних ракет, ракету Х-59/69 та 88 безпілотників.

У ніч на 28 травня Росія атакувала Україну 5 балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23, керованою авіаційною ракетою Х-59/69 із Курської, Воронезької областей РФ та з Криму. Також ворог атакував 88-ма ударними безпілотниками типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Міллерово, Орел, Курськ, Приморсько-Ахтарськ (РФ).

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Станом на 09:00 протиповітряною обороною знешкоджено 71 ворожий "шахед" та безпілотники інших типів на сході, півночі та півдні країни. 34 - збито вогневими засобами ураження, 37 - локаційно втрачені або подавлені РЕБ.

Повітряний напад відбивали, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 8 локаціях.

Як повідомлялося, Повітряні сили вже застосовують легкомоторні літаки для знищення російських розвідувальних безпілотників. Водночас командування також шукає можливості для знищення і "Шахедів" за допомогою такого виду авіації.