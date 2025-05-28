ППО “Вугледара” вразила 5-тисячний багатофункціональний висотний російський дрон
ППО “Вугледара” вразила 5-тисячний багатофункціональний висотний російський дрон
Макрон пояснив скандальний "ляпас" від дружини "звичними веселощами"
Макрон пояснив скандальний "ляпас" від дружини "звичними веселощами"
Трамп підтвердив проведення параду у свій день народження
Трамп підтвердив проведення параду у свій день народження
NYT: Рютте нервує через Трампа та Зеленського на саміті НАТО
NYT: Рютте нервує через Трампа та Зеленського на саміті НАТО
На Кіровоградщині за сприяння Сирського затримали російського “крота” у військовій частині
На Кіровоградщині за сприяння Сирського затримали російського “крота” у військовій частині
Подача документів онлайн за 72 години до вильоту і депортація на десятки років. Що чекає на українців, які їдуть на ТОТ
Подача документів онлайн за 72 години до вильоту і депортація на десятки років. Що чекає на українців, які їдуть на ТОТ
Боксер Ломаченко зустрівся з митрополитом УПЦ МП, якому СБУ оголосила підозру
Боксер Ломаченко зустрівся з митрополитом УПЦ МП, якому СБУ оголосила підозру
Війна за мораль. Цілі України і російський терор
Війна за мораль. Цілі України і російський терор
Ексфутболіст Олександр Алієв збрехав про службу у 112 бригаді ТрО, – ветеран Симороз
Ексфутболіст Олександр Алієв збрехав про службу у 112 бригаді ТрО, – ветеран Симороз
ГоловнаСуспільствоВійна

Bild: Росія отримує за експорт у ЄС більше, ніж країни блоку допомагають Україні

Європейські санкції працюють погано.

Bild: Росія отримує за експорт у ЄС більше, ніж країни блоку допомагають Україні
Фото: EPA/UPG

Німецьке видання Bild, проаналізувавши показники російської торгівлі енергоресурсами, дійшло парадоксального висновку: країни Євросоюзу у 2025 році витратять на купівлю сировини з РФ більше, ніж на військову допомогу Україні.

За підрахунками журналістів, цьогоріч країна-агресор матиме прибуток у 233 мільярди євро від реалізації на експорт своїх природніх багатств. З них 20 мільярдів становитимуть саме гроші ЄС. Це не більше, ніж загальна бюджетна підтримка блоку на адресу України, яка у 2025 році складе близько 30 мільярдів євро, але суттєво переважає кошти, виділені на закупівлю зброї та озброєння для нашої держави.

Лише за один місяць європейські країни фактично фінансують путінську військову машину на 2 мільярди євро, купуючи у Росії нафту, газ та уран. У Bild вважають, що така структуру експорту дозволяє Москві дозволити собі постійне зростання та розвиток військової економіки. Це свідчить про невдачу санкційної політики ЄС. 

﻿
Теми: , , , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies