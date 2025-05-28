Bild: Росія отримує за експорт у ЄС більше, ніж країни блоку допомагають Україні

Німецьке видання Bild, проаналізувавши показники російської торгівлі енергоресурсами, дійшло парадоксального висновку: країни Євросоюзу у 2025 році витратять на купівлю сировини з РФ більше, ніж на військову допомогу Україні.

За підрахунками журналістів, цьогоріч країна-агресор матиме прибуток у 233 мільярди євро від реалізації на експорт своїх природніх багатств. З них 20 мільярдів становитимуть саме гроші ЄС. Це не більше, ніж загальна бюджетна підтримка блоку на адресу України, яка у 2025 році складе близько 30 мільярдів євро, але суттєво переважає кошти, виділені на закупівлю зброї та озброєння для нашої держави.

Лише за один місяць європейські країни фактично фінансують путінську військову машину на 2 мільярди євро, купуючи у Росії нафту, газ та уран. У Bild вважають, що така структуру експорту дозволяє Москві дозволити собі постійне зростання та розвиток військової економіки. Це свідчить про невдачу санкційної політики ЄС.