Ввечері 27 травня в Оболонському районі Києва поруч із житловим будинком пролунав вибух.
Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції в Києві.
“За попередніми даними, невідомий з вікна будинку кинув учбову гранату, яка здетонувала біля підʼїзду”, - йдеться у повідомленні.
На щастя, внаслідок вибуху ніхто не постраждав.
Правоохоронці встановлюють всі обставини, а також особа, причетна до вчинення правопорушення.
- На Київщині хлопець отримав поранення від вибуху гранати.
- Поліція Київської області повідомила чоловіку про підозру в тому, що він кинув гранату у подвір’я знайомому.