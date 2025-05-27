В Оболонському районі Києва поруч із житловим будинком пролунав вибух

Ввечері 27 травня в Оболонському районі Києва поруч із житловим будинком пролунав вибух.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції в Києві.

“За попередніми даними, невідомий з вікна будинку кинув учбову гранату, яка здетонувала біля підʼїзду”, - йдеться у повідомленні.

На щастя, внаслідок вибуху ніхто не постраждав.

Правоохоронці встановлюють всі обставини, а також особа, причетна до вчинення правопорушення.