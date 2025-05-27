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В Оболонському районі Києва поруч із житловим будинком пролунав вибух

Попередньо, вибухнула учбова граната.

В Оболонському районі Києва поруч із житловим будинком пролунав вибух
В Оболонському районі Києва поруч із житловим будинком пролунав вибух
Фото: Поліція Києва

Ввечері 27 травня в Оболонському районі Києва поруч із житловим будинком пролунав вибух.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції в Києві.

“За попередніми даними, невідомий з вікна будинку кинув учбову гранату, яка здетонувала біля підʼїзду”, - йдеться у повідомленні. 

На щастя, внаслідок вибуху ніхто не постраждав. 

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Правоохоронці встановлюють всі обставини, а також особа, причетна до вчинення правопорушення.

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