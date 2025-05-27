Поліція затримала киянина, який вкрав у співмешканки 300 тисяч гривень і поїхав до Одеси на таксі

Через місяць спільного проживання, поки жінка була на роботі, 30-річний місцевий мешканець заволодів її заощадженнями та втік.

На лаві підсудних опинився 30-річний киянин, який вкрав у співмешканки 300 тисяч гривень та поїхав їх витрачати до Одеси.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

Правоохоронці встановили, що жінка познайомилась з чоловіком на сайті знайомств. Через місяць спільного проживання він не повернувся додому з роботи та перестав виходити на звʼязок.

Через деякий час заявниця виявила, що в неї зникли 300 тисяч гривень.

"У подальшому з’ясувалось, що зловмисник взяв кошти, викликав таксі та поїхав до Одеси. Ми негайно розпочали комплекс невідкладних слідчих та розшукових заходів й через добу затримали підозрюваного. У ході слідчих дій ми вилучили частину коштів потерпілої, а інші він витратив на таксі та власні потреби", - йдеться в повідомленні.

Слідчі повідомили чоловіку про підозру за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу (крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану). На час слідства підозрюваний перебував під вартою. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до восьми років.