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ОПУ і Міносвіти провели конференцію щодо розбудови нової інфраструктури і якості української освіти

Упродовж 2024–2025 років держава інвестує понад 22,5 мільярда гривень у трансформацію галузі.

ОПУ і Міносвіти провели конференцію щодо розбудови нової інфраструктури і якості української освіти
конференція «Освіта нової України»
Фото: ОПУ

У Києві провели конференцію «Освіта нової України» щодо розбудови нової інфраструктури та якості освіти, яку організували Офіс Президента і Міністерство освіти і науки.

Про це повідомив ОПУ.

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Премʼєр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що упродовж 2024–2025 років держава інвестує понад 22,5 мільярда гривень у трансформацію освіти. Наразі побудували 15 шкіл в укриттях, 126 шкільних кухонь та їдалень, а також відкрили перший в Україні інтерактивний Музей математики. 

Крім того, цьогоріч планують відкрити та оновити понад 1500 освітніх просторів, серед них сучасні лабораторії, та побудувати два нові кампуси в закладах вищої освіти Києва та Миколаєва.

Заступниця керівника ОПУ Олена Ковальська додала, що державтакож виділяє гроші на створення безпечних освітніх просторів та оновлення освітньої інфраструктури.

Ковальська додала, що під патронатом Фонду Президента України з підтримки освіти, науки і спорту в межах ініціативи Twinning працює програма подвійних дипломів між університетами Великої Британії та України. Мета цієї програми – заохочення молоді навчатися в Україні.

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