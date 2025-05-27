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Росія планує підключити ЗАЕС до своєї енергосистеми і будує лінії електропередачі, - NYT

Станція була захоплена на початку війни. 

Росія планує підключити ЗАЕС до своєї енергосистеми і будує лінії електропередачі, - NYT
Архівне фото
Фото: gur.gov.ua

Згідно з новим звітом Greenpeace, Росія будує лінії електропередачі на окупованій території півдня України, щоб підключити до власної мережі захоплену нею Запорізьку атомну електростанцію. 

Про це пише New York Times

Видання зазначає, що це свідчить про намір Москви перезапустити та експлуатувати ЗАЕС, незважаючи на ризики та заклики вирішити питання статусу станції на мирних переговорах.

"ЗАЕС була захоплена росіянами на початку війни, що було широко засуджено міжнародною спільнотою. Її близькість до лінії фронту викликала побоювання щодо потенційної ядерної катастрофи, і експерти застерігають від будь-яких спроб перезапустити станцію за нинішніх умов", - пише NYT.

Звіт Greenpeace містить супутникові знімки, які показують, що з початку лютого Росія будує понад 50 миль ліній електропередачі та опор між окупованими Маріуполем і Бердянськом, вздовж узбережжя Азовського моря. Супутникові знімки були перевірені The Times.

Виходячи з місця розташування та напрямку робіт, Greenpeace повідомив, що метою проєкту було підключити нові лінії електропередач до великої підстанції поблизу Маріуполя, яка була підключена до Запорізької атомної електростанції, що знаходиться приблизно за 140 миль на захід.

  • Запорізька АЕС окупована ворогом з початку повномасштабного вторгнення. Весь цей час росіяни загрожують глобальній ядерній безпеці Європи. Ворог замінив персонал станції росіянами. На території станції неодноразово лунали вибухи, також там була пожежа. 
  • Україна не обговорюватиме питання власності її атомних електростанцій. Усі українські атомні станції належить державі Україна, і тимчасово захоплена Запорізька АЕС – теж. І це визнають всі, зокрема МАГАТЕ.
  • Після деокупації Запорізької АЕС та повернення станції під контроль України, її роботу потрібно буде перевірити за 27 програмами з безпеки, розроблені АТ "НАЕК "Енергоатом" та узгоджені з Державною інспекцією ядерного регулювання України.
  • Президент Володимир Зеленський повідомлявив, що обговорював із Дональдом Трампом питання окупації росіянами Запорізької АЕС. Зокрема, Трамп питав про можливість відновлення ЗАЕС американськими силами. 
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