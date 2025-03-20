Зеленський: Україна не віддасть у власність іншій країні ні ЗАЕС, ні будь-яку іншу станцію

Може йтися лише про американські інвестиції, але не про власність, запевнив український президент.

Україна не обговорюватиме питання власності її атомних електростанцій. Усі українські атомні станції належить державі Україна, і тимчасово захоплена Запорізька АЕС – теж. І це визнають всі, зокрема МАГАТЕ.

Персонал станції завжди отримував зарплати від держави Україна, і ці люди є українськими громадянами. І хоча окупанти незаконно змінили управління станції, але всі фахівці там, зокрема атомні – це українці, яких примусом там тримають, сказав на пресконференції в Осло президент Володимир Зеленський.

"Ви знаєте, яким чином вони їх там тримають. Взяли в багатьох з них дітей, посадили на автобус і вивезли на територію Росії. А що ти зробиш? Ти заради дитини зробиш усе", – сказав він.

Тому питання ЗАЕС, яка є небезпечною, бо нормально не обслуговується, попри нагляд і комісії МАГАТЕ. Для нормального функціонування їй потрібне постачання води, якого немає після підриву росіянами дамби.

"Питання, яке ставлять нам американці – я не знаю, чи вони це обговорювали з руськими, чи не обговорювали – президент Трамп мене запитав: що ви думаєте про цю станцію? Я йому сказав, що якщо вона не буде українською, то працювати вона ні на кого не буде. Це незаконно. І ми не можемо просто розпоряджатися цією станцією, бо вона держава. Питання в тому, що якщо американці думають, як знайти вихід з цієї ситуації, хочуть її забрати у руських і хочуть інвестувати, модернізувати – це питання інше. Це питання відкрите, але питання власності ми точно не обговорювали з президентом Трампом", – сказав він.

Всі 15 блоків, які нині працюють, належать державі, і це серйозні гарантії енергетичної безпеки, наголосив він.