​Росіянам не вдалося залучити шестикласника з Тернопільщини для диверсій і підпалів

Хлопець не спокусився на обіцяні гроші, а повідомив про вербування вчителів та поліцію.

На Тернопільщині ворогу не вдалося завербувати дитину для диверсійної діяльності.

Про це повідомила пресслужба Тернопільської обласної прокуратури і Нацполіція.

Нещодавно до інспектора сектору освітніх офіцерів Кременецького районного відділу поліції підійшов учень шостого класу і розповів, що на його мобільний телефон надійшло повідомлення у Telegram від невідомого акаунту із пропозицією "підробітку", а саме - підпалу об’єктів критичної інфраструктури та правоохоронних будівель.

Також йому було надіслане відео, в якому були посилання на телеграм-канал для реєстрації.

"Дитина не спокусилася на обіцяні гроші, а повідомила про цей факт офіцера служби освітньої безпеки. Поліцейські поспілкувалися з школярем та подякували за позицію, а також поінформували про випадок співробітників управління СБУ", - повідомили в Нацполіції.

Поліцейські вкотре застерігають дорослих протидіяти російським спецслужбам, аби вберегти наших дітей. Якщо вам стали відомі спроби чи факти вербування ворожими спецслужбами, якщо вас намагаються втягнути у злочинну діяльність, необхідно негайно повідомити про це поліцію або скористатися чатботом "Спали ФСБшника".