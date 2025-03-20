​Росіянам не вдалося залучити шестикласника з Тернопільщини для диверсій і підпалів

На Тернопільщині ворогу не вдалося завербувати дитину для диверсійної діяльності.
Про це повідомила пресслужба Тернопільської обласної прокуратури і Нацполіція.
Нещодавно до інспектора сектору освітніх офіцерів Кременецького районного відділу поліції підійшов учень шостого класу і розповів, що на його мобільний телефон надійшло повідомлення у Telegram від невідомого акаунту із пропозицією "підробітку", а саме - підпалу об’єктів критичної інфраструктури та правоохоронних будівель.
Також йому було надіслане відео, в якому були посилання на телеграм-канал для реєстрації.
"Дитина не спокусилася на обіцяні гроші, а повідомила про цей факт офіцера служби освітньої безпеки. Поліцейські поспілкувалися з школярем та подякували за позицію, а також поінформували про випадок співробітників управління СБУ", - повідомили в Нацполіції.
Поліцейські вкотре застерігають дорослих протидіяти російським спецслужбам, аби вберегти наших дітей. Якщо вам стали відомі спроби чи факти вербування ворожими спецслужбами, якщо вас намагаються втягнути у злочинну діяльність, необхідно негайно повідомити про це поліцію або скористатися чатботом "Спали ФСБшника".
- Як повідомляли в Центрі протидії дезінформації, російські спецслужби для диверсій проти військових в Україні залучають підлітків та непоінформовану молодь, які шукають підробітку у Телеграмі.
- Станом на 6 лютого правоохоронці встановили 497 осіб, які вчиняли підпали автомобілів військовослужбовців, обʼєктів Укрзалізниці, а також встановлювали саморобні вибухівки, влаштовуючи теракти із посяганням на життя військових і поліцейських.