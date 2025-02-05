Правоохоронці встановили 497 осіб, які вчиняли підпали автомобілів військовослужбовців, обʼєктів Укрзалізниці, а також встановлювали саморобні вибухівки, влаштовуючи теракти із посяганням на життя військових і поліцейських.

Як повідомили у СБУ та Нацполіції, про це йшлося на спільному брифінгу заступника голови Служби безпеки Сергія Андрущенка та начальника Національної поліції Івана Вигівського.

За словами Андрущенка, затримання злочинців відбувається буквально "по гарячих слідах" у режимі 24/7.

"Наразі немає жодного випадку, коли б ми не знайшли виконавця. Зокрема, починаючи з 2024 року і станом на сьогодні, СБУ спільно з Нацполіцією встановила вже 497 осіб, які вчиняли саме такі злочини", – сказав він і додав, що зараз СБУ робить усе, щоб спрацювати на випередження і завчасно протидіяти розвідувально-підривній діяльності спецслужб РФ, які останнім часом активізували спроби влаштування диверсій і терактів поблизу та у будівлях ТЦК.

Андрущенко зазначив, що ворог обирає ці обʼєкти не випадково. Терактами щодо військових російські спецслужби намагаються дестабілізувати ситуацію, зокрема, дискредитувати діяльність ТЦК, зірвати мобілізацію, посіяти недовіру громадян до Сил оборони тощо.

Вигівський додав, що лише за цей рік вже є дев’ять таких фактів. Останній – в Кам'янець–Подільському Хмельницької області.

"Особа підійшла до контрольно-пропускного пункту Територіального центру комплектування та соціальної підтримки з сумкою у руках та попросила передати нібито передачу, і в цей момент стався вибух. Є потерпілі - чотири особи. Особа, яка вчинила цей злочин також загинула. Як я сказав, дев’ять фактів, три з них конкретно – замах на вбивство поліцейських", – сказав він.

Також ворог почав використовувати нову тактику: влаштовує дистанційний підрив саморобного вибухового пристрою, коли особа, яка його встановлює, ще знаходиться поруч. Тобто фактично ліквідовують виконавця "втемну", щоб прибрати свідка злочину і не виплачувати йому обіцяні гроші.

Виконавців для підривів спецслужби РФ вербують через месенджери та інтернет-спільноти швидкого заробітку. На співпрацю частіше погоджується молодь або безробітні, яким надалі куратори повідомляють локацію для вчинення теракту і місце зберігання саморобного вибухового пристрою, який готує інша група агентів.

Правоохоронці встановлюють весь ланцюжок: від вербування до підготовки злочину. Як правило, відпрацьовують на випередження і затримують злочинців, коли вони дістають вибухівку зі схрону.

Підриви будівель ТЦК та інших обʼєктів ‒ це серйозні злочини, які Кримінальний кодекс України класифікує як терористичний акт. За них передбачена сувора кримінальна відповідальність ‒ 15 років тюрми або довічне позбавлення волі.

У грудні минулого року СБУ запустила офіційний чат-бот «Спали» ФСБешника» у телеграмі. На нього, як і на «гарячу лінію» Служби безпеки, можна повідомляти про підозрілі контакти з боку спецслужб РФ. Станом на сьогодні до чат-боту вже надійшло майже 2,3 тис. повідомлень про спроби вербування.