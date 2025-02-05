Армія РФ атакувала безпілотниками Херсонську громаду, двоє цивільних постраждали

Російська армія знову атакувала Херсон та передмістя дронами. Двоє цивільних зазнали поранень через ворожі атаки.
Про це інформує Херсонська ОВА.
В Антонівці близько 13.00 внаслідок скиду ворогом вибухівки з дрона поранень зазнала 78-річна жінка. Вона отримала мінно-вибухову травму та уламкове поранення правого передпліччя.
Також, у Дніпровському районі Херсона під атаку ворожого безпілотника потрапив 55-річний чоловік. У нього уламкові поранення, контузія, вибухова та закрита черепно-мозкова травми.
- Уранці, 5 лютого, арміяя РФ атакувала дроном комунальний транспорт у Зеленівці Херсонської громади. Двоє комунальників постраждали.