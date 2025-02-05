Армія РФ атакувала безпілотниками Херсонську громаду, двоє цивільних постраждали

Під обстрілами опинилися Дніпровський район та Антонівка.

Російська армія знову атакувала Херсон та передмістя дронами. Двоє цивільних зазнали поранень через ворожі атаки.

Про це інформує Херсонська ОВА.

В Антонівці близько 13.00 внаслідок скиду ворогом вибухівки з дрона поранень зазнала 78-річна жінка. Вона отримала мінно-вибухову травму та уламкове поранення правого передпліччя.

Також, у Дніпровському районі Херсона під атаку ворожого безпілотника потрапив 55-річний чоловік. У нього уламкові поранення, контузія, вибухова та закрита черепно-мозкова травми.