Сумська ОВА: російські дрони полюють за цивільними людьми та авто екстрених служб

На Сумщині росіяни застосовують проти мирного населення та авто екстрених служб FPV-дрони та БпЛА з гранатами.
Про це в ефірі телемарафону повідомив начальник Сумської ОВА Володимир Артюх.
За словами Артюха, об’єктами ураження на Сумщині є енергетичні системи, понад 50 таких об’єктів зазнали пошкоджень. Також постраждали приватні будинки — понад 255 будинків знищені та пошкоджені.
- Протягом минулої доби на території Чернігівської, частин Сумської та Харківської областей нараховано 69 обстрілів (150 вибухів) із різних видів озброєння.