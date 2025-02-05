Сумська ОВА: російські дрони полюють за цивільними людьми та авто екстрених служб

На Сумщині росіяни застосовують проти мирного населення та авто екстрених служб FPV-дрони та БпЛА з гранатами.

Про це в ефірі телемарафону повідомив начальник Сумської ОВА Володимир Артюх.

За словами Артюха, об’єктами ураження на Сумщині є енергетичні системи, понад 50 таких об’єктів зазнали пошкоджень. Також постраждали приватні будинки — понад 255 будинків знищені та пошкоджені.