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Сумська ОВА: російські дрони полюють за цивільними людьми та авто екстрених служб

Через російські атаки пів сотні енергетичних об'єктів Сумщини зазнали пошкоджень.

Сумська ОВА: російські дрони полюють за цивільними людьми та авто екстрених служб

На Сумщині росіяни застосовують проти мирного населення та авто екстрених служб FPV-дрони та БпЛА з гранатами. 

Про це в ефірі телемарафону повідомив начальник Сумської ОВА Володимир Артюх.

За словами Артюха, об’єктами ураження на Сумщині є енергетичні системи, понад 50 таких об’єктів зазнали пошкоджень. Також постраждали приватні будинки — понад 255 будинків знищені та пошкоджені.

  • Протягом минулої доби на території Чернігівської, частин Сумської та Харківської областей нараховано 69 обстрілів (150 вибухів) із різних видів озброєння.
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