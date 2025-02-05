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Зросла кількість жертв внаслідок удару по Ізюму

Помер чоловік, за життя якого боролися в лікарні. 

Зросла кількість жертв внаслідок удару по Ізюму
Ізюмська міська рада
Фото: Харківська ОВА

Зросла кількість жертв внаслідок російського удару по Ізюму. В лікарні помер чоловік 61 року.

Лікарі боролися за його життя, але врятувати не вдалося. Про це повідомили в ОВА.

Загальна кількість убитих росіянами внаслідок учорашнього удару зросла до шести. Нагадаємо, що однією з жертв була вагітна жінка. Поранені ще близько 50 людей, серед них – діти. Це хлопчик 6 років, дівчинка – 14 років і дівчинка 16 років. 14-річна потерпіла станом на учора була в важкому стані. 

Більшість потерпілих – працівники Служби в справах дітей, податкової, відділу виконавчої служби, медичного коледжу. 

Удару ворог завдав ракетою. Пошкоджено, зокрема, міську раду. 

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