Зросла кількість жертв внаслідок удару по Ізюму

Помер чоловік, за життя якого боролися в лікарні.

Зросла кількість жертв внаслідок російського удару по Ізюму. В лікарні помер чоловік 61 року.

Лікарі боролися за його життя, але врятувати не вдалося. Про це повідомили в ОВА.

Загальна кількість убитих росіянами внаслідок учорашнього удару зросла до шести. Нагадаємо, що однією з жертв була вагітна жінка. Поранені ще близько 50 людей, серед них – діти. Це хлопчик 6 років, дівчинка – 14 років і дівчинка 16 років. 14-річна потерпіла станом на учора була в важкому стані.

Більшість потерпілих – працівники Служби в справах дітей, податкової, відділу виконавчої служби, медичного коледжу.

Удару ворог завдав ракетою. Пошкоджено, зокрема, міську раду.