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Вибух біля ТЦК у Павлограді: правоохоронці затримали 3-х підозрюваних

Внаслідок вибуху 24-річний військовослужбовець отримав осколкове поранення.

Вибух біля ТЦК у Павлограді: правоохоронці затримали 3-х підозрюваних
Фото: СБУ

Служба безпеки України та Національна затримали 3-х підозрюваних у вчиненні теракту біля будівлі ТЦК у Павлограді на Дніпропетровщині.

Як повідомляє СБУ, у такий спосіб російські спецслужби намагались дискредитувати діяльність ТЦК і зірвати мобілізацію в регіоні, посіявши недовіру громадян до військовослужбовців.

За результатами комплексних заходів у Дніпрі та Одеській області правоохоронці протягом доби затримали всіх учасників агентурної групи.

Ними виявилися троє чоловіків віком 21 і 22 роки, які шукали «легкі» заробітки на телеграм-каналах. Там їх дистанційно завербували представники російських спецслужб, запропонувавши гроші в обмін на співпрацю. 

За інструкцією від куратора один із фігурантів ‒ мешканець Павлограда ‒ самостійно зробив саморобний вибуховий пристрій (СВП) і заховав його у схроні поблизу власної оселі.

Встановлено, що вибухівка начинена цвяхами та гайками для збільшення дії ураження під час детонації.

Ще двоє агентів ‒ мешканці Одещини ‒ приїхали до Павлограда, де отримали координати схованки. Звідти вони забрали пакет із вибухівкою та заклали її поблизу будівлі ТЦК. 

Фігуранти також встановили напроти об’єкта приховану камеру відеоспостереження, яка мала фіксувати наслідки теракту.

Після цього окупанти віддалено активували СВП через виклик на мобільний телефон.

Правоохоронці затримали фігурантів у своїх помешканнях, де вони «залягли на дно» і чекали на гроші від окупантів.Утім, замість обіцяних коштів з Росії агенти отримали підозру від слідчих СБУ за ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт).

Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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