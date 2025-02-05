Ворог за добу здійснив 69 обстрілів північного прикордоння України, є загиблий та поранені

Протягом минулої доби на території Чернігівської, частин Сумської та Харківської областей нараховано 69 обстрілів (150 вибухів) із різних видів озброєння, передає ОК “Північ”.
Чернігівська область
Чернігівський район
Городнянська громада:
Гасичівка – 2 вибухи, ймовірно ФПВ-дрони.
Новгород-Сіверський район
Новгород-Сіверська громада:
Михальчина Слобода – 2 обстріли: 4 вибухи, ймовірно артилерія 122 мм; 2 вибухи, ймовірно скиди з БпЛА.
Семенівська громада:
Миколаївка – 1 вибух, ймовірно скид з БпЛА.
Залізний Міст – 2 вибухи, ймовірно скиди з БпЛА.
Мхи – 1 вибух, ймовірно скид з БпЛА.
Олександрівка – 2 обстріли: 5 вибухів - скиди із БпЛА.
Карповичі – 2 обстріли: 2 вибухи, ймовірно скиди НВП з БпЛА.
Грем’ячка – 1 вибух, ймовірно ФПВ-дрон.
Тимоновичі – 2 обстріли: 1 вибух, ймовірно скид із БпЛА; 1 вибух, ймовірно ФПВ-дрон.
Леонівка – 1 вибух, ймовірно ФПВ-дрон.
Баранівка – 5 вибухів, ймовірно АГС.
Корюківський район
Сновська громада:
Хрінівка – 4 обстріли: 8 вибухів, ймовірно ствольна артилерія 122 мм; 1 вибух, ймовірно скид із БпЛА.
Сумська область
Сумський район:
Михайлівка – 5 вибухів, ймовірно ствольна артилерія 122 мм.
Рясне – 2 обстріли: 2 вибухи, ймовірно скиди НВП з БпЛА.
Порозок – 1 вибух, ймовірно скид із БпЛА.
Грабовське – 5 вибухів, ймовірно міномет 82 мм. Загинула одна цивільна людина.
Покровка – 3 обстріли: 2 вибухи з ФПВ-дронів; 2 вибухи, ймовірно скиди з БпЛА. Травмована одна цивільна людина.
Охтирський район:
Шевченкове – обстріли: 4 вибухи, ймовірно скиди з БпЛА.
Дмитрівка – 4 обстріли: 2 вибухи, ймовірно скиди з БпЛА; 3 вибухи з артилерії 122 мм; 10 вибухів з міномету 120 мм. Пошкоджені нежитлові приміщення.
Велика Писарівка – 3 обстріли: 10 вибухів з артилерії 122 мм; 1 вибух, ймовірно ФПВ-дрон.
Олександрівка – 3 обстріли: 2 вибухи, ймовірно ФПВ-дрони; 3 вибухи, ймовірно скиди з БпЛА.
Конотопський район:
Буринь – 1 вибух, попередньо БпЛА типу «Шахед». Пошкоджено житлові приміщення, приватні будинки та господарську споруду.
Гірки – 2 обстріли: 1 вибух з ФПВ-дрона; 4 вибухи з міномету 82 мм.
Малушине – 1 вибух, ймовірно ФПВ-дрон.
Шосткинський район:
Чуйківка – 1 вибух, ймовірно скид з БпЛА.
Кучерівка – 2 вибухи, ймовірно ФПВ-дрони.
Ромашкове – 2 вибухи, ймовірно ФПВ-дрони.
Середина-Буда – 2 вибухи, ймовірно скиди з БпЛА. Пошкоджено приватний будинок.
Лісне – 1 вибух, ймовірно ФПВ-дрон.
Бобилівка – 3 обстріли: 3 вибухи, ймовірно скиди НВП з БпЛА.
Старикове – 3 обстріли: 2 вибухи, ймовірно ФПВ-дрони; 2 вибухи, ймовірно скиди НВП з БпЛА.
Ходине – 2 обстріли: 3 вибухи, ймовірно ФПВ-дрони.
Хлібороб – 1 вибух, ймовірно скид із БпЛА.
Бачівськ – 2 обстріли: 2 вибухи, ймовірно скиди з БпЛА.
Дем’янівка – 2 вибухи, ймовірно ФПВ-дрони.
Нова Гута – 1 вибух, ймовірно скид із БпЛА.
Стара Гута –8 вибухів, ймовірно артилерія 122 мм.
Біла Береза – 1 вибух, ймовірно скид із БпЛА.
Сопич – внаслідок обстрілу поранено дві цивільні особи.
Харківська область
Богодухівський район:
Тимофіївка – 4 обстріли: 7 вибухів із міномету 82 мм; 4 вибухи з ФПВ-дрона.
Клинова-Новоселівка – 2 обстріли: 9 вибухів з артилерії 122 мм. Обстріл цивільної інфраструктури – пошкоджені приватні будинки.