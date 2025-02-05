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Ворог за добу здійснив 69 обстрілів північного прикордоння України, є загиблий та поранені

Пошкоджені житлові приміщення, приватні будинки та господарські споруди.

Ворог за добу здійснив 69 обстрілів північного прикордоння України, є загиблий та поранені
Фото: Новинарня

Протягом минулої доби на території Чернігівської, частин Сумської та Харківської областей нараховано 69 обстрілів (150 вибухів) із різних видів озброєння, передає ОК “Північ”. 

Чернігівська область

Чернігівський район

Городнянська громада:

Гасичівка – 2 вибухи, ймовірно ФПВ-дрони.

Новгород-Сіверський район

Новгород-Сіверська громада:

Михальчина Слобода – 2 обстріли: 4 вибухи, ймовірно артилерія 122 мм; 2 вибухи, ймовірно скиди з БпЛА.

Семенівська громада:

Миколаївка – 1 вибух, ймовірно скид з БпЛА.

Залізний Міст – 2 вибухи, ймовірно скиди з БпЛА.

Мхи – 1 вибух, ймовірно скид з БпЛА.

Олександрівка – 2 обстріли: 5 вибухів - скиди із БпЛА.

Карповичі – 2 обстріли: 2 вибухи, ймовірно скиди НВП з БпЛА.

Грем’ячка – 1 вибух, ймовірно ФПВ-дрон.

Тимоновичі – 2 обстріли: 1 вибух, ймовірно скид із БпЛА; 1 вибух, ймовірно ФПВ-дрон.

Леонівка – 1 вибух, ймовірно ФПВ-дрон. 

Баранівка – 5 вибухів, ймовірно АГС.  

Корюківський район

Сновська громада:

Хрінівка – 4 обстріли: 8 вибухів, ймовірно ствольна артилерія 122 мм; 1 вибух, ймовірно скид із БпЛА.

Сумська область

Сумський район:

Михайлівка – 5 вибухів, ймовірно ствольна артилерія 122 мм.

Рясне – 2 обстріли: 2 вибухи, ймовірно скиди НВП з БпЛА.

Порозок – 1 вибух, ймовірно скид із БпЛА.

Грабовське – 5 вибухів, ймовірно міномет 82 мм. Загинула одна цивільна людина.

Покровка – 3 обстріли: 2 вибухи з ФПВ-дронів; 2 вибухи, ймовірно скиди з БпЛА. Травмована одна цивільна людина.

Охтирський район: 

Шевченкове – обстріли: 4 вибухи, ймовірно скиди з БпЛА. 

Дмитрівка – 4 обстріли: 2 вибухи, ймовірно скиди  з БпЛА; 3 вибухи з артилерії 122 мм; 10 вибухів з міномету 120 мм. Пошкоджені нежитлові приміщення. 

Велика Писарівка – 3 обстріли: 10 вибухів з артилерії 122 мм; 1 вибух, ймовірно ФПВ-дрон. 

Олександрівка – 3 обстріли: 2 вибухи, ймовірно ФПВ-дрони; 3 вибухи, ймовірно скиди з БпЛА.

Конотопський район:

Буринь – 1 вибух, попередньо БпЛА типу «Шахед». Пошкоджено житлові приміщення, приватні будинки та господарську споруду.

Гірки – 2 обстріли: 1 вибух з ФПВ-дрона; 4 вибухи з міномету 82 мм.

Малушине – 1 вибух, ймовірно ФПВ-дрон.

Шосткинський район:

Чуйківка – 1 вибух, ймовірно скид з БпЛА.

Кучерівка – 2 вибухи, ймовірно ФПВ-дрони. 

Ромашкове – 2 вибухи, ймовірно ФПВ-дрони. 

Середина-Буда – 2 вибухи, ймовірно скиди з БпЛА. Пошкоджено приватний будинок. 

Лісне – 1 вибух, ймовірно ФПВ-дрон. 

Бобилівка – 3 обстріли: 3 вибухи, ймовірно скиди НВП з БпЛА.

Старикове – 3 обстріли: 2 вибухи, ймовірно ФПВ-дрони; 2 вибухи, ймовірно скиди НВП з БпЛА.

Ходине – 2 обстріли: 3 вибухи, ймовірно ФПВ-дрони.

Хлібороб – 1 вибух, ймовірно скид із БпЛА. 

Бачівськ – 2 обстріли: 2 вибухи, ймовірно скиди з БпЛА.

Дем’янівка – 2 вибухи, ймовірно ФПВ-дрони.

Нова Гута – 1 вибух, ймовірно скид із БпЛА.

Стара Гута –8 вибухів, ймовірно артилерія 122 мм.

Біла Береза – 1 вибух, ймовірно скид із БпЛА.

Сопич – внаслідок обстрілу поранено дві цивільні особи.

Харківська область 

Богодухівський район: 

Тимофіївка – 4 обстріли: 7 вибухів із міномету 82 мм; 4 вибухи з ФПВ-дрона.

Клинова-Новоселівка – 2 обстріли: 9 вибухів з артилерії 122 мм. Обстріл цивільної інфраструктури – пошкоджені приватні будинки.

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