Український бізнес об’єднується заради дітей загиблих захисників: стартувала благодійна платформа «Дітям Героїв»

4 лютого відбулася перша зустріч соціально-відповідального бізнесу в підтримку дітей-сиріт загиблих Героїв. Створення платформи ініціювала авіакомпанія «Українські вертольоти» у партнерстві з Міністерством у справах ветеранів України, Українським національним комітетом Міжнародної Торгової Палати (ICC Ukraine) та Київською обласною військовою адміністрацією.

Зустріч соціально-відповідального бізнесу в підтримку дітей-сиріт загиблих Героїв

Допомога, яка змінює життя

З початку повномасштабного вторгнення авіакомпанія «Українські вертольоти» надала благодійної допомоги на загальну суму 228 млн гривень. З них 35 млн - для сімей загиблих захисників співробітників та майже 13 млн грн – дітям-сиротам полеглих Героїв. Компанія взяла під фінансову опіку 18 дітей круглих сиріт загиблих Героїв Київщини. Щомісяця на їхні потреби виділяє по 10 000 гривень на кожного і організовує для своїх підопічних розважальні, пізнавальні та оздоровчі заходи.

Саме тому авіакомпанія знаючи проблеми і потреби дітей круглих сиріт воїнів ЗСУ запросила небайдужий свідомий бізнес з інших регіонів, об’єднавшись покрити потреби дітей з усієї України.

«Тут присутні представники 28 компаній, які відповідально сплачують податки. Вони не вручають зарплати в конвертах, ховаючи гроші від нарахування військового збору. Таких називають білим бізнесом. Кожна усмішка дітей-сиріт загиблих Героїв, яка виникає після спілкування з благодійниками, після отриманої допомоги, вона багато значить. Щоб охопити всіх дітей потрібно дуже і дуже багато зробити. Але ця робота вже починається зараз», – зазначив Голова ради директорів авіакомпанії «Українські вертольоти» Володимир Ткаченко.

Голова ради директорів авіакомпанії «Українські вертольоти» Володимир Ткаченко

Як працюватиме платформа

Долучитися може будь-який бізнес, незалежно від розміру.

На першому етапі соціально-відповідальний бізнес визначає регіон, кількість дітей і чим буде допомагати тим круглим сиротам яких готовий взяти під опіку на регулярній основі. В рамках ініціативи бізнес об’єднується, щоб закривати реальні потреби сиріт – від фінансової підтримки до освіти, лікування, психологічної допомоги та розвитку талантів.

Кожна компанія, яка долучається, сама визначає в якому об’ємі та в який спосіб надаватиме допомогу.

Створення платформи ініціювала авіакомпанія «Українські вертольоти»

Чому це важливо

«Я радий, що бізнес дійсно працює не тільки відповідально, вбілу, а й готовий підставляти плече, там де держава не має ресурсу — підтримати діточок наших Героїв. Особливо це стосується тих, хто проживає у віддалених куточках країни, де доступ до необхідних ресурсів та допомоги може бути обмеженим. Наш обов’язок — забезпечити їм належну опіку, освіту та можливості для розвитку, адже це — майбутнє України», — додав заступник Міністра у справах ветеранів України Руслан Приходько.

«Ми готові долучитися і забезпечити щомісячну матеріальну допомогу дітям круглим сиротам загиблих Героїв. Таких дітей на Закарпатті, де я маю бізнес, справді багато, бо ми, як тилова область приймаємо українців з прифронтових регіонів», - сказав Іван Синетар, засновник групи будівельно-девелоперських компаній, зокрема «Сі енд Пі Білдінг Корпорейшн».