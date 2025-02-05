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Український бізнес об’єднується заради дітей загиблих захисників: стартувала благодійна платформа «Дітям Героїв»

З початку повномасштабного вторгнення авіакомпанія «Українські вертольоти» надала благодійної допомоги на загальну суму 228 млн гривень.

4 лютого відбулася перша зустріч соціально-відповідального бізнесу в підтримку дітей-сиріт загиблих Героїв. Створення платформи ініціювала авіакомпанія «Українські вертольоти» у партнерстві з Міністерством у справах ветеранів України, Українським національним комітетом Міжнародної Торгової Палати (ICC Ukraine) та Київською обласною військовою адміністрацією.

Зустріч соціально-відповідального бізнесу в підтримку дітей-сиріт загиблих Героїв
Зустріч соціально-відповідального бізнесу в підтримку дітей-сиріт загиблих Героїв

Допомога, яка змінює життя

З початку повномасштабного вторгнення авіакомпанія «Українські вертольоти» надала благодійної допомоги на загальну суму 228 млн гривень. З них 35 млн - для сімей загиблих захисників співробітників та майже 13 млн грн – дітям-сиротам полеглих Героїв. Компанія взяла під фінансову опіку 18 дітей круглих сиріт загиблих Героїв Київщини. Щомісяця на їхні потреби виділяє по 10 000 гривень на кожного і організовує для своїх підопічних розважальні, пізнавальні та оздоровчі заходи.

Саме тому авіакомпанія знаючи проблеми і потреби дітей круглих сиріт воїнів ЗСУ запросила небайдужий свідомий бізнес з інших регіонів, об’єднавшись покрити потреби дітей з усієї України.

«Тут присутні представники 28 компаній, які відповідально сплачують податки. Вони не вручають зарплати в конвертах, ховаючи гроші від нарахування військового збору. Таких називають білим бізнесом. Кожна усмішка дітей-сиріт загиблих Героїв, яка виникає після спілкування з благодійниками, після отриманої допомоги, вона багато значить. Щоб охопити всіх дітей потрібно дуже і дуже багато зробити. Але ця робота вже починається зараз», – зазначив Голова ради директорів авіакомпанії «Українські вертольоти» Володимир Ткаченко.

Голова ради директорів авіакомпанії «Українські вертольоти» Володимир Ткаченко
Голова ради директорів авіакомпанії «Українські вертольоти» Володимир Ткаченко

Як працюватиме платформа

Долучитися може будь-який бізнес, незалежно від розміру.

На першому етапі соціально-відповідальний бізнес визначає регіон, кількість дітей і чим буде допомагати тим круглим сиротам яких готовий взяти під опіку на регулярній основі. В рамках ініціативи бізнес об’єднується, щоб закривати реальні потреби сиріт – від фінансової підтримки до освіти, лікування, психологічної допомоги та розвитку талантів.

Кожна компанія, яка долучається, сама визначає в якому об’ємі та в який спосіб надаватиме допомогу.

Створення платформи ініціювала авіакомпанія «Українські вертольоти»
Створення платформи ініціювала авіакомпанія «Українські вертольоти»

Чому це важливо

«Я радий, що бізнес дійсно працює не тільки відповідально, вбілу, а й готовий підставляти плече, там де держава не має ресурсу — підтримати діточок наших Героїв. Особливо це стосується тих, хто проживає у віддалених куточках країни, де доступ до необхідних ресурсів та допомоги може бути обмеженим. Наш обов’язок — забезпечити їм належну опіку, освіту та можливості для розвитку, адже це — майбутнє України», — додав заступник Міністра у справах ветеранів України Руслан Приходько.

«Ми готові долучитися і забезпечити щомісячну матеріальну допомогу дітям круглим сиротам загиблих Героїв. Таких дітей на Закарпатті, де я маю бізнес, справді багато, бо ми, як тилова область приймаємо українців з прифронтових регіонів», - сказав Іван Синетар, засновник групи будівельно-девелоперських компаній, зокрема «Сі енд Пі Білдінг Корпорейшн».

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