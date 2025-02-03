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В Україну з російської окупації повернули 12 дітей

Серед врятованих - 17-річний підліток, якому видали повістку до російської армії.

В Україну з російської окупації повернули 12 дітей
В Україну з російської окупації повернули 12 дітей
Фото: Андрій Єрмак

В рамках ініціативи Bring Kids Back UA з російської окупації вдалось повернути додому дванадцятьох дітей.

Про це повідомив голова Офісу президента України Андрій Єрмак.

Він зазначив, що серед врятованих - 16-річна дівчина, яка втратила маму через недбалість окупаційної медицини та 17-річний підліток, якому видали повістку до російської армії.

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Крім того, вдалось повернути дітей, які зазнали спроб русифікації через "виховні табори", та 8-річну дівчинку, яку загарбники намагалися відібрати у батька через відмову отримувати російське громадянство.

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