В Україну з російської окупації повернули 12 дітей

В рамках ініціативи Bring Kids Back UA з російської окупації вдалось повернути додому дванадцятьох дітей.

Про це повідомив голова Офісу президента України Андрій Єрмак.

Він зазначив, що серед врятованих - 16-річна дівчина, яка втратила маму через недбалість окупаційної медицини та 17-річний підліток, якому видали повістку до російської армії.

Крім того, вдалось повернути дітей, які зазнали спроб русифікації через "виховні табори", та 8-річну дівчинку, яку загарбники намагалися відібрати у батька через відмову отримувати російське громадянство.