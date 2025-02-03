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​Мешканця Харківщини підозрюють у виправдовуванні російської агресії

Чоловік закликав до знищення українців, виправдовував російські ракетні удари по українських містах тощо.

​Мешканця Харківщини підозрюють у виправдовуванні російської агресії
​Мешканця Харківщини підозрюють у виправдовуванні російської агресії
Фото: Поліція Харківщини

Поліцейські заочно повідомили про підозру жителю Харківської області за виправдовування російської агресії.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

“46-річний фігурант систематично поширював у месенджері Telegram антиукраїнські матеріали”, - йдеться у повідомленні.

Чоловік у своїх публікаціях закликав до знищення українців, виправдовував російські ракетні удари по українських містах та підтримував окупаційні дії РФ.

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Правоохоронці повідомили про підозру 46-річному жителю Куп’янського району за ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників) Кримінального кодексу України.

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