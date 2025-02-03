​Мешканця Харківщини підозрюють у виправдовуванні російської агресії

Поліцейські заочно повідомили про підозру жителю Харківської області за виправдовування російської агресії.
Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.
“46-річний фігурант систематично поширював у месенджері Telegram антиукраїнські матеріали”, - йдеться у повідомленні.
Чоловік у своїх публікаціях закликав до знищення українців, виправдовував російські ракетні удари по українських містах та підтримував окупаційні дії РФ.
Правоохоронці повідомили про підозру 46-річному жителю Куп’янського району за ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників) Кримінального кодексу України.