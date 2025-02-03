​Мешканця Харківщини підозрюють у виправдовуванні російської агресії

Чоловік закликав до знищення українців, виправдовував російські ракетні удари по українських містах тощо.

Поліцейські заочно повідомили про підозру жителю Харківської області за виправдовування російської агресії.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

“46-річний фігурант систематично поширював у месенджері Telegram антиукраїнські матеріали”, - йдеться у повідомленні.

Чоловік у своїх публікаціях закликав до знищення українців, виправдовував російські ракетні удари по українських містах та підтримував окупаційні дії РФ.

Правоохоронці повідомили про підозру 46-річному жителю Куп’янського району за ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників) Кримінального кодексу України.